Október 23. - Kovács Zoltán: az ünnep szerdán 14 órakor a Műegyetemi emlékműnél kezdődik

A szabadság napja, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódó ünnepségsorozat október 22-én, szerdán 14 órakor a Műegyetemi emlékműnél tartandó koszorúzással kezdődik - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken a Facebook-oldalán.
Kovács Zoltán a közösségi oldalán megosztotta az ünnepi rendezvénytervet, amihez annyit fűzött, hogy az 1956-os hősök bátorsága, összefogása és hazaszeretete máig példát mutat mindannyiunknak.
"Október 22-én és 23-án hajtsunk fejet emlékük előtt, és idézzük fel együtt a szabadságért vívott küzdelem eseményeit!" - fogalmazott az államtitkár.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda közleménye alapján a Műegyetemi emlékműnél tartandó koszorúzáson beszédet mond Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, valamint Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára.
A koszorúzást követően 15 órakor a Műegyetemi ünnepségen Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár mond beszédet.
Hozzátették, hogy 16 órakor hagyományos fáklyás menet indul a Műegyetem K-épületétől a Bem térre, több ezer diák, korhű ruhába öltözött fiatalok és Csepel teherautók részvételével.
A menet útvonala: Műegyetem–Szent Gellért tér–Szent Gellért rakpart–Várkert rakpart–Casino–Ybl Miklós tér–Clark Ádám tér–Fő utca–Jégverem utca–Bem rakpart–Bem tér.
A 17 órakor kezdődő Bem téri ünnepségen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter mond beszédet, míg a marosvásárhelyi Református Kollégium diákkórusának műsora és koszorúzás színesíti a programot - írták.
Mint jelezték, október 23-án, csütörtökön 7.30-kor a Kossuth Lajos téren ünnepélyes keretek közt felvonják Magyarország lobogóját, ugyanitt 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.
"Az ünnepi műsorra és beszédre szeretettel várjuk a Békemenet résztvevőit is!" - fogalmaztak.
Úgy folytatták, hogy a Nyitott Parlament program keretében 15 és 20 óra között az érdeklődők megtekinthetik a Díszlépcsőházat, a Kupolacsarnokot és a Szent Koronát.
Az Új Köztemetőben a 301-es parcellánál egész napos protokollmentes megemlékezés lesz.
A programok között megemlítették, hogy 10 és 18 óra között a Terror Háza Múzeum ingyenesen látogatható, a Hősök falánál pedig egész nap gyertyagyújtásra várják a megemlékezőket.
A nemzeti ünnephez kapcsolódóan "1956 – A szabadságért és a függetlenségért" címmel szabadtéri időszaki kiállítás nyílik a Terror Háza Múzeum épülete előtt - áll a közleményben.
-
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
Az elmúlt napokban riasztó és felháborító hírek érkeztek a Budapest Brand működésével kapcsolatban: luxusautók, parkolási botrány, visszadátumozott szerződések, utólag megállapított prémiumok - Latorcai Csaba kivizsgálást indít.
-
A TEK látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson.
-
A kormányfő azt mondta, Budapest ma az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani. Kifejtette, Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország: három éve konzekvensen, nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke mellett áll.