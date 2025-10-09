Október 23. - Kovács Zoltán: megkezdte működését az operatív törzs

2025. október 9. 17:04

Két héttel nemzeti ünnepünk, október 23-a előtt megkezdte működését a nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön a Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán elmondta: mint mindig, most is azon dolgoznak, hogy "biztonságban és méltósággal ünnepelhessünk".

Közölte, idén kétnapos ünnepre készülnek: október 22-én délután, illetve este a Műegyetemen és a Bem rakparton megtartják az ilyenkor szokásos megemlékezéseket, másnap pedig a fő helyszín a Kossuth tér lesz, ahol 13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

MTI