Ölelő Olga

2025. október 12. 18:06

kozterkep.hu

Felavatták Thomas Dambo dán képzőművész első, Közép-Európában állított szobrát szombaton Hódmezővásárhelyen, a Kása-erdőben; a 4,5 méter magas, újrahasznosított faanyagból készült alkotás az Ölelő Olga nevet kapta.

Márki-Zay Péter (MMM) polgármester az avatáson elmondta, a szobrot - a Dániában készített arcot leszámítva - önkéntesek állították össze a skandináv országból érkezett szakemberek irányításával, a mű alapanyagául szolgáló fát pedig helyi vállalkozások ajánlották föl.

A szobor elkészülte óta eltelt három hét bebizonyította, a mű felállítása elérte célját, sok ezer embert vonz Hódmezővásárhelyről és a településre érkezők közül a természetbe - közölte a politikus.

A jobbára használt faanyagból készített, ülő nőalakot formázó szobor egy magas nyárfát ölel. Az alak testét különböző lécekből állították össze, frizuráját faágakból formázták meg, nyakláncán a függő pedig egy madárház lett.

Thomas Dambo (Odense, Dánia; 1979) a világ vezető újrahasznosító művésze. 2014 óta öt kontinensen, több mint húsz országban készített műalkotásokat selejtezett anyagokból. A leghíresebb művei közé tartoznak az újrahasznosított anyagokból készült óriási trollszobrok, amelyek közül a 160. a hódmezővásárhelyi. Épült troll az Atlanti-óceántól az Indiai-óceánig, az erdőktől a sivatagokig, Magyarországhoz legközelebb München közelében áll ilyen alkotás. A művész emellett több mint 7 ezer madáretetőt épített világszerte.

Művészi hitvallása szerint küldetése a "Ne pazaroljunk többé" mondattal határozható meg: a világ szemétben fuldoklik, miközben kifogy a természeti erőforrásokból. Úgy döntött, az életét azzal tölti, hogy megmutatja a világnak, hogy gyönyörű dolgokat lehet készíteni a szemétből. A kidobott anyagokat nagy méretű műalkotásokká alakítja. Célja, hogy ezer trollt építsen újrahasznosított anyagokból szerte a világon.

Thomas Dambo szorosan együttműködik a helyi közösségekkel, bevonva őket projektjei különböző szakaszaiba, a kidobott anyagok gyűjtésétől a szobrok építésének segítésén át a kész szobrok karbantartásáig.

A szobor állítására a hódmezővásárhelyi önkormányzat a közgyűlés áprilisi döntése alapján 32 millió forintot biztosított, amelyből 50 ezer euró a művész díja volt, 12 millió forint az egyéb költségeket fedezte.

MTI