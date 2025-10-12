Soltész Miklós: csaknem négyezer templom újult meg a Kárpát-medencében

A Kárpát-medencében csaknem négyezer templom felújítását segítette a magyar kormány azokon a területeken, ahol magyarok élnek - közölte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Szerencshez tartozó ondi városrész külsőleg felújított református templomában tartott hálaadó istentiszteleten.
Soltész Miklós óriási dolognak nevezte a katolikus, református, római- és görögkatolikus, evangélikus és más felekezethez tartozó épületek megújulását, és hozzátette, emellett még kétszáz új templom is épült.
Az államtitkár azt mondta, a felújított templomok ékkövei a településeknek, de a legfontosabb kérdés az, hogy "lesz-e bennük tűz és megtelik-e élettel a templom".
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a Szerencshez tartozó ondi városrész külsőleg felújított református templomában tartott hálaadó istentiszteleten 2025. október 12-én. MTI/Erdős József
Az ondi református templom külső felújítása két ütemben zajlott, kormányzati támogatással 21 millió forintból. A munkálatok sorának megerősítették a tetőszerkezetet, kicserélték a héjazatot, újrafestették a toronysüveget valamint a külső homlokzatot.
