Milliókat csalt ki egy magát rendvédelmis vezetőnek hazudó férfi egy kétségbeesett anyától

Budapest, 2025. október 12., vasárnap (MTI) - Mintegy 20 millió forintot csalt ki egy magát rendvédelmis vezetőnek kiadó 53 éves férfi egy kétségbeesett anyától, a bűncselekményt kihallgatáson beismerő B. Gábort letartóztatták - közölte a a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vasárnap az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint 2025 augusztusában a gyanúsított megismerkedett egy nővel, rendvédelmi szervnél dolgozó, vezető beosztású személynek adva ki magát. A nő megosztotta vele barátnője problémáját, akinek lányát külföldön, munkavégzés közben a helyi hatóságok letartóztatták, és családjával kész lenne mindent megtenni a kiszabadulásáért.
A férfi felajánlotta, hogy befolyásos kapcsolatai révén - 28 millió forintért - elintéz egy fogolycserét, amivel a lányt hazahozhatják. A nő bemutatta őt a kétségbeesett édesanyának. Több részletben összesen 17 és fél millió forintot adtak át neki a szabadulás intézéséhez.
A sértetteknek gyanússá vált, hogy az ügy nem halad, miközben a hitegető újabb és újabb összegeket kért, és kitérő válaszokat adott. Ezért 2025. október 7-én bejelentést tettek a rendőrségen, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztálya nyomozást rendelt el, október 8-án el is fogták B.Gábort, a lakásán tartott kutatás során lefoglalták mobiltelefonját és mintegy 3 millió forintot.
Az 53 éves férfit egy rendbeli, jelentős kárt okozó csalás, valamint két rendbeli, nagyobb kárt okozó csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki - közölte a BRFK.
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Felidézve Jókai Mór közéleti tevékenységét Gulyás Gergely azt mondta: az író 27 évig parlamenti képviselő, hét éven keresztül a főrendiház tagja volt. Az író hangja egyszerre szólt a nemzetért és a szabadságért az irodalomban és a közéletben is.
-
Rétvári Bence kitért arra is, hogy az év elején indított drogellenes hajtóvadászat eredményeként számos kábítószer-kereskedőt sikerült letartóztatni, és kábítószerhez kapcsolható bűncselekmények száma is jelentősen csökkent.
-
Bakondi György elmondta: az uniós migrációs paktum egyik leglényegesebb rendelkezése a migránsok kvóták szerinti elosztása, azaz, ha ismeretlen személyazonosságú bevándorlók érkeznek, akkor szét kell őket osztani az EU tagállamai között. A tagállamok pénzzel megválthatják a befogadást, ha nincs válsághelyzet, erről viszont az Európai Bizottság dönt.