Orbán Balázs: a Tisza a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné
2025. szeptember 4. 09:04
A Tisza a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója szerdán a Facebook-oldalán közzétett videóban.
Orbán Balázs Magyar Bálint volt SZDSZ-es oktatási miniszter előadásából tett közzé részletet.
Magyar Bálint arról beszélt a Tisza Párt egyik rendezvényén: a probléma a jogállam helyreállításánál alapvetően az, hogy mi van, ha nem szerez kétharmados többséget az újonnan létrejövő kormányzat. A volt szabad demokrata politikus előadásában arról is értekezett, hogy a kétharmados többséget igénylő törvények mely részeit és milyen feltételekkel lehet feles többséggel megváltoztatni.
Ugyanígy egy másik része ennek Kim Lane Scheppele egyik tanulmánya arról, hogy az EU-s normáknak és vállalt kötelezettségeknek - mint egy magasabb rendű jogszabálynak - hogyan mondanak ellent bizonyos rendelkezések, és azokon hogyan lehet változtatni - fogalmazott Magyar Bálint az Orbán Balázs által közzétett videóban.
MTI
