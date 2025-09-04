Búcsú Lőkös Istvántól

A zágrábi egyetemen hungarológiát tanított. Kultúraszemléletével és nyelvtudásával korszerű, közép-európai műveltségmodellt képvisel. Magyar és orosz szakos képzettségét magas fokú horvát és szerb nyelvtudással, szlovák, lengyel, német és francia nyelvismerettel gazdagította.

Dr. Lőkös István szellemi „hídépítő” irodalomtudós a 92. életévében, augusztus 31-én távozott közülünk. Népeket összekötő ismereteket, tényeket, igazságokat szisztematikusan tudatosított, a Doxa-óra pontosságával munkálkodott csűrbegyűjtő kutatói tervein. Nyugállományú egyetemi tanár, az MTA doktora, a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagja volt. Főbb kutatási területe: a magyar felvilágosodás irodalma, a magyar és a délszláv kultúra, irodalmi kapcsolatok, találkozási pontok, a délszláv, a horvát, szerb és szlovén irodalmak.

1933. november 10-én született Egerben. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. Felnémeten, „felnevelő falujában” a tisztelet és szeretet jegyében tanulta meg a rend és pontosság követelményét, a mértéktartást, a minőségre törekvést: a holtig tanulás életeszményét. (Semper paratus doceri) Akkor még nagy tisztelet övezte az iskolát, a falusi tanítók munkáját is; nem szakadt ennyire szét a család, az iskola és a társadalom; nem uralkodott el ennyire a mennyiség a minőség felett. Nem folyt ilyen gyors ütemben a világ dehumanizálása. Felnémeti és egri tanítói, tanárai erkölcsi megbecsülésnek örvendtek, a bizalom légkörében felelős hivatástudattal hívták elő tanítványaikból a bennük lévő tehetséget.

Eger – Debrecen – Zágráb

1953-tól 1957-ig a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-orosz szakos hallgatója. 1957-1959 között az egri Közgazdasági Technikum tanára. Negyedszázadon át, 1959-től 1985-ig az Egri Tanárképző Főiskola irodalomtörténeti tanszékén tanársegéd, adjunktus, majd pedig főiskolai docens. 1985 őszétől 1994-ig a Kossuth Lajos Tudományegyetem összehasonlító irodalomtudományi tanszékének alapító egyetemi docense, 1988-2003 között pedig tanszékvezetője, 1994 és 2003 között pedig egyetemi tanára. A zágrábi egyetemen hungarológiát tanított. Kultúraszemléletével és nyelvtudásával korszerű, közép-európai műveltségmodellt képvisel. Magyar és orosz szakos képzettségét magas fokú horvát és szerb nyelvtudással, szlovák, lengyel, német és francia nyelvismerettel gazdagította.

„Tejtestvérek” – horvátok...



Németh László nyomán Lőkös Istvánt is megragadta a magyar és horvát történelmi, társadalmi helyzet kísérteties párhuzama Krleža monumentális Glembay-ciklusában,. A Glembay-trilógia próza- és drámaciklus, három dráma és tizenegy kisregény hatalmas, összefüggő sorozata. A horvát óriásműben, történelmi-társadalmi tapasztalatban Németh ráismert a horvátokéval mélyen rokon magyar valóságra: „Glembayak. A monarchia: a magyarságból és a magyarság ellen is kitermelt egy csomó Glembayt és ezek itt vannak, a glembayzmus tovább él bennük, ha a császárság meg is bukott. Magyar vezető réteg és nép viszonya azért más, mint a franciáé vagy németé, mert ez is Glembay-föld.”

Németh intelme: elmaradtunk a megismerésben, pedig a tájékozatlanság, szeretetlenség „érdekeink ellen való tudatlanság” Tudatosan figyelt az „átszivárgás törvényeire”. Szerinte például „a népköltészet inkább a szokástörvény, mint a tehetség műve”, itt az összehasonlítás is könnyebb. Az egyes népek sajátos „recepturát” fejlesztenek ki. Például a Kőműves Kelemenné vándorló témakör három-négy rendszerben más és más módszerrel szólal meg. Találóan, bár kissé sommásan tipizál: „Az orosz a lírai tárgyat is elbeszéléssé alakítja; a tót a dalocskát szereti, a szerb a keményléptű, célratörő formát. A cseh, lengyel dalokat a műköltészet sorvasztja, míg a bolgár versben már török rózsák nyílnak. A finn tavaktól a Marmara-tengerig hányféle változat s mégis mekkora egység.”

Az Egy folyóirat terve című kisesszéjében Németh egy olyan folyóiratról álmodik, amely „nemcsak Kismagyarországé s nem az egyik kisebbségé, hanem mind a négy magyar világé egyszerre. Azontúl, hogy a négy magyar világé, a szomszéd népeké is, amelyek közt szétszóródtunk. Ennek a folyóiratnak elsősorban műveltségünk közös népi elemeit kellene nyilvántartania”, „egymás értékeinek a megbecsülésére” kellene nevelnie.

Miroslav Krleža



Lőkös István kutatásainak középpontjában Miroslav Krleža életműve található. A közép-európaiság vállalásában a szlávság felé hajló Rilke mellett Krleža Adyt jelölte meg példaképének. Nem véletlen, hogy a „tejtestvérek” sorsközösségét vállaló Németh pedig Krležát nevezte mesterének a közép-európaiságban.

Krleža nagyon szerette Adyt, imponált neki a zsenialitása, sorsvállaló szemlélete: A Sírni, sírni, sírni lírai vallomást Krleža fordította horvátra. Adyval együtt hitte: „Dunának, Oltnak egy a hangja, / Morajos, halk, halotti hang. (...) Mikor fogunk már összefogni? / Mikor mondunk már egy nagyot, (...) Magyarok és nem-magyarok?”

Krleža Horvát-Szlavónia „társországban” született, amely az Osztrák-Magyar Monarchia részét képezte és Magyarországhoz tartozott. A pécsi katonai alreál, majd a budapesti Ludovika növendéke volt. Az osztrák-magyar közös hadsereg tisztjévé avatták. Kaposvárott volt tüzér-hadnagy, amikor kitört az első világháború.

Ifjúkorában változatos, gyakran kalandos, sőt veszélyes élményekben volt része. (Idős korában ízületeivel, reumával is vesződött, fiatalon pedig szeretett a jeges Szávában fürdeni.) Krležát a Jugoszláv Királyság nem szerette, de tisztelte. A második világháború idején a horvát állam (Ante Pavelić rémuralma) ellenségnek tartotta, betiltotta, könyveit máglyán égette. Kiadójával együtt őt is letartóztatták. Börtönben, de szerencsére élve érte meg a II. világháború végét. Volt megtűrt, gyanúsított, üldözött író, és végül hosszú ideig ünnepelt, már életében klasszikusnak számító alkotó. De történhetett vele és körülötte bármi, ő rendületlenül írt: verset, regényt, drámát, esszét.

Horvát anyanyelvén túl, Krleža kiválóan beszélt magyarul, németül, írt, olvasott, beszélt franciául és oroszul is. Előfordult, hogy Budapesten, a Belvárosi kávéházban Krleža egy asztalánál különböző anyanyelvű tüzértisztekkel magyarul beszélgetett. Minden bornál többre becsülte a badacsonyi kéknyelűt. Szerette a magyar réteseket, kedvence a krémes volt. Mindig szívesen beszélt magyarul, érdeklődött, kiváltképp az irodalom, főképpen pedig Illyés, Déry és Németh iránt.

Szívesen beszélt (műveiben is megjelenített) pécsi hadapródiskolás emlékeiről, pesti ludovikás élményeiről. Bejárta Baranyát, a budai Svábhegyet, hátán borjúját, vagyis katonai hátizsákját cipelve eljutott a Tátrába is. Magyar felmenőket is számon tartott. Teréz nagymamája Varasdról költözött hozzájuk. Nagyanyja családja Nagykanizsáról származott, ükanyját pedig Hunyadinak hívták.

Krleža emlékét, Zágráb ajándékaként, ugyanolyan szobor őrzi Budapesten, a Józsefvárosban, a Ludovika előtti téren, mint a horvát fővárosban. Nevét Pécsett horvát tannyelvű nemzetiségi óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium viseli. A Széchényi Könyvtár emlékkiállítással tisztelgett a horvát író előtt.

1921-ben, a Jugoslavenska literatura kiadásában önálló kötetben jelent meg a Magyar királyi honvéd novela. Kr. Ug. domobranska novela. Lirski fragment iz ciklusa Hrvatski Bog Mars, Zagreb, Čaklović. Érdekessége, hogy a kötet címe magyar, az alcím pedig ennek a horvát fordítása. Az első kiadás sajtóhibája a horvátosan, egy l-lel írt „novela” szó. Fordította: Sinkó Irma. Bevezető: Sinkó Ervin. Újvidék, Testvériség – Egység Kiadó. (Sinkó Ervin Krleža Zágrábban élő barátja, Sinkó Irma pedig a felesége.) 1952-ben a magyar és jugoszláv viszony mélypontján jelent meg, amikor Magyarországon elképzelhetetlen volt, hogy jugoszláviai szerző műve napvilágot lásson.

Krleža, a modern horvát irodalmi esszé megalkotója elképesztően nagy műveltségre tett szert. Ady, Rilke, Apollinaire költészete esztétikai eszménykép a számára. A XX. század magyar szellemi életének kiváló ismerője hatalmas szépprózai, költői, dráma- és esszéírói életművet hozott létre, amelynek számtalan magyar vonatkozása van. Költői főműve az 1936-ban megjelent Petrica Kerempuch balladái című költeménysorozata. A Zágráb környéki archaikus, ízes, tömör és kifejező kaj nyelvjárásban írt remekmű a horvát múlt évszázadait idézi, Ady-kurucverseinek inspirációival és Arany János balladáival is rokonítható.

Krleža drámái az 1960-as és 70-es években nagy színházi sikereket értek el Budapesten. Zászlók című regénye a 20. század egyik legnagyobb műve. A horvát Miroslav Krleža Ivo Andrić-tyal, a Nobel-díjas szerb íróval, közéleti személyiséggel együtt a XX. századi délszláv irodalom „legvilágirodalmibb”, mindenütt elismert és megbecsült írói. (Andrić Na Drini ćuprija 1945. – Híd a Drinán című regényéért kapta a Nobel-díjat. (Híd a Drinán; ford. Csuka Zoltán; Szikra, Bp., 1947.)

Lőkös István többször is hallotta Krležától, szavait, a horvát írófejedelemmel való találkozásainak emlékeit meg is örökítette: „Ne felejtse, (...) közöttünk csak egy patak folyik, a Dráva, és nem nehéz hidakat építeni a Dráván”.

Amint Krleža élete és műve Zágrábot, Pécset és Budapestet köti össze, Lőkös István irodalmi hídépítő munkássága pedig Egert, Debrecent és Zágrábot. Krleža magyar kroatistát barátságába fogadta. Kiemelkedően jelentős Lőkös-könyv A horvát irodalom története (1996). Az első magyar nyelvű szintéziséért 1997-ben Lőkös Istvánnak ítélték oda elsőként a horvát kormány és a horvát írószövetség által a külföldi kroatisták számára alapított „Davidias-díj”-at. Horvát nyelvű könyve a Hrvatsko-madarske knjizevne veze. Rasprave i članci. (Horvát-magyar irodalmi kapcsolatok. Tanulmányok és cikkek. Matica Hrvatska, Zagreb, 1998. Lektorálta: Dunja Fališevac és Krešimir Nemec.) Ezzel a könyvvel indult útjára Zágrábban a Külföldi Kroatisták Könyvtára horvát nyelvű könyvsorozat, amely a Lőkös István iránti elismerésen túl a magyarság irányában tett horvát gesztust jelentett. Németh László esszécímei és Miroslav Krleža inspirációi sugallták Lőkös István Hidak jegyében című könyvcímét (1974) A Kaptoltól a Ludovikáig (1997)

Déli szláv-magyar szellemi kapcsolatok (1997) A Zrínyi eposzának horvát epikai előzményei című tanulmánykötetről (Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997, Csokonai Könyvtár; Bibliotheca Studiorum Litterarium, 10). Bori Imre elismerő kritikát írt róla az Irodalomtörténeti Közlemények 1998. 5/6-os lapszámában. Megállapítja: „Lőkös István (...) a magyar tudományosság szempontjából jól minősíthető témát dolgozott fel, amikor a 16-17. századi horvát törökellenes műepikát és Zrínyi Miklós gondolkodását vizsgálta, valamint a Szigeti veszedelem mögé odarajzolta a horvát eszmei-irodalmi hátteret is, kiegészítve ilyen módon eddigi Zrínyi-ismereteinket. Felfedte, hogy a horvát irodalom szintén kidolgozta azokat az eszmei téziseket, amelyek Zrínyi felfogásának is sarkalatos tételei. Nevezetesen, hogy Isten büntetése a török veszedelem, és hogy az idegen túlerővel a számbelileg kisebb, de erkölcsileg tiszta és egységes közösség képes megküzdeni.” A török pusztításai miatt a horvátokat Európa-szerte maradékok maradékainak nevezték: reliquiae reliquiarum.

Lőkös Istvánnak horvát és német nyelven is jelentek meg könyvei: Erlebnisse und Rezeption. Krležas Kerempuh-Balladen aus ungarischer Sicht (1999; Nemzettudat, nyelv és irodalom: horvát-szlovén irodalom és művelődéstörténeti interferencia. Lucidus, Budapest, (2002); Od Marulića do Krleže (2003); Nemzettudat és regény (2004); Horvát irodalmi antológia (2004); Átölelő szivárvány (2005); Horvát-magyar és szerb-magyar irodalmi interferenciák (2007); National Bewusstsein, Ungarnbild und Roman. Kapitel aus der Geschichte der kroatischen Kunstprosa des 19. Jahrhundert (2008); Ksaver Šandor Gjalski; Eötvös József, Bp., 2008; Od Kaptole do Ludoviceuma. Hrvatska nacionalna svijest i doživljaj mađarstva u djelu Miroslava Krleže / A Kaptoltól a Ludovikáig. Horvát nemzettudat és magyarságélmény Miroslav Krleža életművében; Croatica, Bp., 2013; Litteratura kajkaviana et croatica; Felsőmagyarország Könyvkiadó, Miskolc, 2013. (Vízjelek könyvsorozat.); Litteratura kajkaviana. A kaj horvát irodalomtörténet magyar szemmel; Kairosz, Bp., 2014.; A Dráván túl és innen. Miroslav Krleža és a horvát irodalmi kapcsolataik. Nap Kiadó, 2019.

Jellemző, hogy magyar nyelven írott, Litteratura kajkaviana c. 450 oldalas monográfiáját elsőnek a német Zeitschrift für Balkanistik c. folyóirat méltatta. Horvát nyelven máig sincs róla összegező könyv. Ez a primátus is az övé. A Trianoni veszteségünk: Milan Šufflay c. tanulmánya is újat jelent a magyar kroatisztika történetében, amely a Magyar Szemle 2021. évi március-áprilisi számában látott napvilágot.

Líránk – amint a lengyeleké és a horvátoké is – egy Mária-énekkel kezdődik. A magyar és lengyel barátság lélekellátói a Mária-kegyhelyek, élükön Csíksomlyóval, Częstochowával. Ősi himnuszunk, a Boldogasszony Anyánk csodálatos ikerpárja a lengyel Bogurodzica, a Boldogságos Istenszülőhöz szóló ősi lengyel himnusznak. A szlovákoknál a Fájdalmas Anya tisztelete igen népszerű… A horvátok az Úrjézust és a Szűzanyát együtt üdvözlik: Hvaljen Isus i Marija! (Dicsértessék Jézus és Mária!)

Lőkös István kitüntetései: Heves megye Tanács Művészeti Díj (1973) Harminchat éve, hogy Lőkös István 1989-ben – egyéni kezdeményezésre, egyéni felterjesztéssel, 273 támogató aláírással – Pro Cultura Agriae díjban részesült. Külhonban magasan jegyzett és kitüntetett munkásságáért háromszoros érdemelte ki a Horvát Írószövetség Davidias-díját. (1997; 2008; 2011) Birtokosa az INA-díjnak. (2003.) A külföldieknek adható legmagasabb elismerést, a Red Danice Hrvatske s slikom Marka Marulića – a Horvát Hajnalcsillag Érdemrend Marko Marulić képmásával kitüntetéssel 2018-ban ismerték el munkásságát.

Magyar kitüntetése: Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztje – polgári tagozat 2003. 89 éves korában a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti-díjában, a Cs. Szabó László-díjban részesült. Szülővárosa, Eger az idei Szent István-napi ünnepségen a 92. évében – betegen is jó ügyeiért munkálkodó – Lőkös István akadémikus irodalomtudóst Pro Agria Életmű-díjjal tüntette ki.

Példájából bátorságot és erőt, reménységet, esélyt meríthetünk., hogy valóra tudjuk váltani, amit a Teremtő tőlünk vár. Számára az ember teremtettsége méltóságot, feladatot és küldetést jelentett. A Jóisten teljesítse be az Égben mindazt a jót, amit Benne elkezdett. Legyen boldog találkozása gondosan számon tartott őseivel! A hit világossága kísérje, fényessége ragyogjon koporsója felett. Erősödjön bennünk Jézus igaz szava: „Aki hisz bennem, ... nem hal meg örökre.” (Ján. 11,25-26)

Dr. Lőkös István Professzor Úr, ezernyi tanítvány példaadó tanára, nyugodjon békében! – Requiescat in pace! A Jóisten adjon örök nyugodalmat neki, és vigasztalást Szeretteinek. Emléke legyen áldott!

Cs. Varga istván



