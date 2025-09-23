Orbán Viktor: Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere
2025. szeptember 23. 13:09
"Szégyen, gyalázat", ilyen a rendszerváltás óta nem volt: kedden Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője "Brüsszel fogott embere" - írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.
 
"Ő pedig helytartó szeretne lenni idehaza. Erre alkalmas. De azt meg nem hagyjuk! Ilyen állás nem lesz" - fogalmazott Orbán Viktor.
 
A miniszterelnök a bejegyzés alatt megosztotta a Hirado.hu cikkét, amely "Döntöttek Brüsszelben: nem támogatják Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését" címmel jelent meg.
MTI
