Orbán Viktor: egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat

2025. szeptember 17. 21:25

Egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat: az Európai Unió versenyképessége romokban. A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan. Ma Draghi szerint a helyzet még rosszabb - írta a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, "Ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartanunk. Sikerülni is fog!".

"Elindítottuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Elindítottuk az Európában egyedülálló, családbarát adóforradalmat. Az orosz energiáról való esztelen leválás helyett és a zöldenergia okos felhasználásával megvédtük a rezsicsökkentést" - sorolta a miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette, "Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!"

MTI