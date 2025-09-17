Orbán Viktor: egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat
2025. szeptember 17. 21:25
Egy éve Mario Draghi Budapesten megkongatta a vészharangokat: az Európai Unió versenyképessége romokban. A brüsszeli bürokraták nem vették komolyan. Ma Draghi szerint a helyzet még rosszabb - írta a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.
 
Orbán Viktor úgy fogalmazott, "Ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartanunk. Sikerülni is fog!".
 
"Elindítottuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Elindítottuk az Európában egyedülálló, családbarát adóforradalmat. Az orosz energiáról való esztelen leválás helyett és a zöldenergia okos felhasználásával megvédtük a rezsicsökkentést" - sorolta a miniszterelnök.
 
Orbán Viktor hozzátette, "Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!"
MTI
Címkék:
  • A 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia
    Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
  • Fellöktek egy újságírót – na és?
    A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
MTI Hírfelhasználó