Latorcai Csaba: A BKV-buszok hatvan százaléka alkalmatlan a biztonságos közlekedésre
A kormányhivatal átfogó vizsgálata alapján a BKV buszainak hatvan százaléka alkalmatlan a biztonságos közlekedésre - közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.
2025. szeptember 17. 16:23
Latorcai Csaba elmondta, a vizsgálatok azt követően indultak a fővárosban, hogy augusztusban négy busz kigyulladt, és porig égett. A szakemberek száz buszt ellenőriztek, ezek közül jó néhány járművet azonnali hatállyal ki kellett vonni a forgalomból, másoknál szoros határidőt szabva, konkrét hibalistát adva elrendelték a javítást. Az államtitkár a feltárt jellemző problémák között említette a fékrendszer hibáit, az ajtók és a gumik állapotát.
A BKV járművei nincsenek karbantartva, mert Karácsony Gergely - Tarlós István idejéhez képest a tizedére - tízmilliárd forintról az idei évre egymilliárdra csökkentette az erre szolgáló összeget. A főpolgármester a budapesti utasok biztonságán próbál spórolni
– jelentette ki a kereszténydemokrata politikus. Közölte, a fővárosban - a BKV és alvállalkozói üzemeltetésében - 1100-1200 busz közlekedik, ezeknek csaknem tizedét vizsgálták át. A kormányhivatal tovább fogja folytatni az ellenőrzést, és létrehozott egy e-mail-címet, ahol az utasok maguk is jelezhetik a problémákat - tudatta Latorcai Csaba. Hozzáfűzte,
ha a főpolgármester nem tudja garantálni a budapesti utasok biztonságát, a kormányhivatalnak kell kikényszerítenie azt hatósági eszközökkel.
A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az államtitkár arról beszélt, hogy Budapesten kizárólag a kormány finanszírozásában állhatnak üzembe új tömegközlekedési eszközök. A fővárosba 65 új busz érkezik, és 54 milliárd forintos támogatást nyújtott a kormány 51 új villamos beszerzésére, a kormánynak kellett közvetlenül kifizetnie a járműveket a spanyol gyártónak.
A főváros azonban semmit nem tud megtenni azért, hogy ezeket üzemeltesse: a peronokat nem építették át és nincsen olyan remíz, ahova be tudnának állni a villamosok - mutatott rá Latorcai Csaba.
Kitért arra is, hogy a főváros együttműködése megszűnt, amikor a gazdálkodást átvilágító Domokos László közgazdász a budapesti cégekkel kapcsolatban tett föl kérdéseket.
Karácsony Gergely és munkatársai nem akarják megmondani, hogy a BKV vagy a budapesti közműholding mire és hogyan költ. Mire megy el a pénz, ezt szeretnénk látni.
M1/kdnp.hu
Címkék:
-
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Kossuth Lajos nevét minden magyar ismeri. A szabadság apostola, a nemzet felemelkedésének szimbóluma, aki a 19. század közepén a magyarság önállóságáért küzdött. Történelemkönyveinkben rendszerint „liberális” politikusként emlegetik – de ne keverjük össze ezt a liberalizmust a mai értelemben vett liberális eszmékkel. Kossuth ugyanis nem az egyén határtalan szabadosságának, hanem a nemzeti liberalizmusnak volt a képviselője. Míg Kossuth a magyar nemzet szabadságáért és felemelkedéséért küzdött, a mai liberálisok sokszor a nemzeti szuverenitás lebontásán fáradoznak.
-
A kormányhivatal átfogó vizsgálata alapján a BKV buszainak hatvan százaléka alkalmatlan a biztonságos közlekedésre - közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.
-
A tömeges migráció megroppantotta a nyugat-európai nagyvárosok biztonságát – szögezte le Facebook-posztjában Rétvári Bence.