Latorcai Csaba: A BKV-buszok hatvan százaléka alkalmatlan a biztonságos közlekedésre

A kormányhivatal átfogó vizsgálata alapján a BKV buszainak hatvan százaléka alkalmatlan a biztonságos közlekedésre - közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

2025. szeptember 17. 16:23

Latorcai Csaba elmondta, a vizsgálatok azt követően indultak a fővárosban, hogy augusztusban négy busz kigyulladt, és porig égett. A szakemberek száz buszt ellenőriztek, ezek közül jó néhány járművet azonnali hatállyal ki kellett vonni a forgalomból, másoknál szoros határidőt szabva, konkrét hibalistát adva elrendelték a javítást. Az államtitkár a feltárt jellemző problémák között említette a fékrendszer hibáit, az ajtók és a gumik állapotát.

A BKV járművei nincsenek karbantartva, mert Karácsony Gergely - Tarlós István idejéhez képest a tizedére - tízmilliárd forintról az idei évre egymilliárdra csökkentette az erre szolgáló összeget. A főpolgármester a budapesti utasok biztonságán próbál spórolni

– jelentette ki a kereszténydemokrata politikus. Közölte, a fővárosban - a BKV és alvállalkozói üzemeltetésében - 1100-1200 busz közlekedik, ezeknek csaknem tizedét vizsgálták át. A kormányhivatal tovább fogja folytatni az ellenőrzést, és létrehozott egy e-mail-címet, ahol az utasok maguk is jelezhetik a problémákat - tudatta Latorcai Csaba. Hozzáfűzte,

ha a főpolgármester nem tudja garantálni a budapesti utasok biztonságát, a kormányhivatalnak kell kikényszerítenie azt hatósági eszközökkel.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az államtitkár arról beszélt, hogy Budapesten kizárólag a kormány finanszírozásában állhatnak üzembe új tömegközlekedési eszközök. A fővárosba 65 új busz érkezik, és 54 milliárd forintos támogatást nyújtott a kormány 51 új villamos beszerzésére, a kormánynak kellett közvetlenül kifizetnie a járműveket a spanyol gyártónak.

A főváros azonban semmit nem tud megtenni azért, hogy ezeket üzemeltesse: a peronokat nem építették át és nincsen olyan remíz, ahova be tudnának állni a villamosok - mutatott rá Latorcai Csaba.

Kitért arra is, hogy a főváros együttműködése megszűnt, amikor a gazdálkodást átvilágító Domokos László közgazdász a budapesti cégekkel kapcsolatban tett föl kérdéseket.

Karácsony Gergely és munkatársai nem akarják megmondani, hogy a BKV vagy a budapesti közműholding mire és hogyan költ. Mire megy el a pénz, ezt szeretnénk látni.

M1/kdnp.hu