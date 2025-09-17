Rétvári Bence: A svéd miniszterelnök előbb a saját rendőrkapitányát hallgassa meg!
A tömeges migráció megroppantotta a nyugat-európai nagyvárosok biztonságát – szögezte le Facebook-posztjában Rétvári Bence.
2025. szeptember 17. 14:40
Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes közösségi oldalán reagált Ulf Kristersson svéd miniszterelnök kijelentésére, aki Orbán Viktor szavait „felháborító hazugságoknak” nevezte. A kereszténydemokrata politikus szerint azonban
Kristersson nem Orbánnal, hanem saját rendőrkapitányával és igazságügyi miniszterével kerül vitába.
Rétvári posztjában felidézte Petra Lundh országos rendőrkapitány tavalyi interjúját, amelyben a nagymértékű bevándorlás és a sikertelen integráció következményeiről beszélt. Az adatok szerint nyolc hónap alatt 186 lövöldözés történt Svédországban, 31 halálos áldozattal, és a gyilkossággal gyanúsított gyermekek száma is megháromszorozódott.
A belügyminiszter-helyettes idézte Gunnar Strömmer igazságügyi minisztert is, aki arról számolt be, hogy 2012 és 2022 között háromszorosára nőtt a halálos kimenetelű lövöldözések száma az országban. „Nem Orbán Viktor mondta, hanem svéd vezetők” – hangsúlyozta Rétvári.
Bejegyzésében kitért arra is, hogy a svéd kormányfő ahelyett, hogy Magyarországot támadja, inkább a saját polgárainak véleményére figyelhetne.
Egy friss Ipsos-felmérés szerint ugyanis a svédek több mint 60 százaléka tart attól, hogy erőszakos bűncselekmény áldozata lesz, míg Magyarországon ez az arány tíz százalék alatt van.
Rétvári hozzátette: a jogállam biztonság nélkül nem létezhet, márpedig a tömeges migráció megrendítette a nyugat-európai nagyvárosok közbiztonságát. Bejegyzését azzal zárta, hogy tisztelik Svédországot, de Magyarország is elvárja a kölcsönös tiszteletet. Ulf Kristerssont pedig arra hívta, hogy tanulmányozza inkább a magyar bevándorlás-ellenes politikát – akár személyesen is, a déli határkerítésnél.
