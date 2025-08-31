A Magyar Művészeti Akadémia (MMA), az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) még 2024-ben építészeti topográfiai programot indított. Az alapkutatás hosszú távú célja a hazai építészet teljes körű felleltározása, tudományos értékelése, az eredmények egységes adatbázisban történő rögzítése és könyvsorozat formájában való közzététele. A tavalyi év során négy vármegye nyolc járásának (Veszprém vármegye - Balatonfüredi, Balatonalmádi, Ajkai és Devecseri járások; Komárom-Esztergom vármegye - Esztergomi és Tatabányai járások; Heves vármegye - Egri járás; Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye - Szerencsi járás) kutatása során szerzett tapasztalataikról és módszertani eljárásaikról 2025 februárjában konferencián számoltak be a résztvevők a szélesebb nyilvánosságnak.
A program most új lendületet kapott, hiszen 2025 augusztusától további vármegyék és járások kutatásával folytatódik az épített örökség feltérképezése, tudományos vizsgálata, lehetőséget teremtve a kutatások földrajzi körének bővítésére. Folytatódnak a korábban megkezdett kutatások Veszprém vármegyében az ajkai és a devecseri járásokban, valamint kezdetét veszik a tapolcai és a sümegi járásokban. A tavalyi évben megkezdődtek a munkák Komárom-Esztergom vármegye esztergomi és tatabányai járásaiban, ahol idén is folytatódnak, mint ahogyan Heves vármegye egri járásában is. Új területként Fejér vármegye dunaújvárosi és sárbogárdi járása kerül bevonásra a kutatásba, mint ahogyan Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is nagyobb lendületre kapcsol a program, hiszen kezdetét veszi a sárospataki és a tokaji járások topográfiai kutatása.
Az Országos topográfiai program jelentőségét emeli, hogy hazánk így újra csatlakozni tud a Németországban, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában évtizedes tervek szerint zajló munkákatokhoz, regionális szintre emelve a kutatások hatókörét, és a nemzetközi összefüggések feltárását.
Kiadó: Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ
