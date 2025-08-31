Tranzit - Kubatov Gábor: a sport az oktatás és a nevelés része iskee

A sportról mint a nemzeti nevelés részéről beszélgetett Kubatov Gábor, a Ferencváros és Deutsch Tamás, az MTK elnöke a tihanyi Tranzit fesztiválon.
Kubatov Gábor a beszélgetés kezdetén azt mondta: a sportot főleg az ellenzék soraiban ülők elsősorban hobbinak tartják, de az oktatás és a nevelés része is a sport, ami sok mindenre megtanít. Kevés dolog tudja kimozdítani a fiatalokat a képernyők elől, de a sport és a tánc ilyenek - tette hozzá.
Deutsch Tamás kijelentette: a modern polgári sport európai szellemi termék, és az ebből kinövő európai sportmodell középpontjában a különböző társadalmi rétegek önszerveződésén alapuló sportklubok állnak. Ezzel szemben az amerikai sportmodell az egyetemekre, középiskolákra épül, a keleti sportmodellben pedig minden állami és központosított.
A sportnak fontos szerepe van az értékek átadásában, de a családpolitikában is - mondta.
Hozzátette: a sport egyszerre helyi, nemzeti a sportklubok és a válogatottak miatt, ugyanakkor globális is, hiszen az alapvető játékszabályok ugyanazok mindenhol.
A sportvezetők beszéltek a Magyar Labdarúgó Szövetség által bevezetett magyarszabályról is, amelyről szólva mindketten a bevezetés módját, az előzetes konzultáció hiányát sérelmezték.
Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke az Egy nemzeti ügy - a sport, mint a nemzeti nevelés része című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 30-án. MTI/Bruzák Noémi
Kubatov Gábor a Ferencváros kiesését a Bajnokok Ligája selejtezőjéből fájónak nevezte, az Európa Liga sorsolásról pedig úgy vélekedett: nem lesz egyszerű a helyzet például a török Fenerbahce vagy az angol Nottingham Forest ellen, a hasonló erősségű kluboknál pedig a pillanatnyi formának lesz nagy jelentősége, de a Ferencváros célja nem a pontszámolgatás, hanem az lesz, hogy minden meccset megnyerjenek.
Deutsch Tamás szerint - bár labdarúgásban megmaradt az európai hegemónia - az európai sportmodell gyengülőben van.
Mindezt érzékeltetve felidézte, hogy az 1952-es helsinki olimpián a legjobb tíz csapatból csak kettő nem európai nemzet volt, míg a tavalyi párizsi játékokon már öt-öt volt az arány. Ráadásul az első négy helyen az Egyesült Államok, Kína, Japán és Ausztrália végzett, a legjobb európai nemzet Franciaország lett az éremtábla ötödik helyén - mutatott rá.
Kubatov Gábor zárszóként jelezte: a 2024-es párizsi vagy a 2028-as Los Angeles-i olimpia a mi olimpiánk lett volna, azt hogy nem lett, Fekete-Győr Andrásnak és a Momentumnak köszönhetjük.
