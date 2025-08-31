Augusztus-vég a kertben
A kertekben a legizgalmasabb évszak a tavasz. Az ősz elsősorban nyugodt szépségével teljes. Az éves munka nagyrésze most érleli ki gyümölcseit.
2025. augusztus 31. 14:16
Az évközi gondoskodást most hálálják meg a gyümölcsfák. És szüretre kínálják fürtjeiket a tőkék. A vitaminok mellett a szépség is nagy ajándék a kert lakóitól.
A kecskecsöcsű - sokak kedvence.
Füge a Fülefa Arborátumban.
Novemberben mutatját sárgadinnye méretüket a birsek.
