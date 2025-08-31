Augusztus-vég a kertben
A kertekben a legizgalmasabb évszak a tavasz. Az ősz elsősorban nyugodt szépségével teljes. Az éves munka nagyrésze most érleli ki gyümölcseit.
2025. augusztus 31. 14:16

Az évközi gondoskodást most hálálják meg a gyümölcsfák. És szüretre kínálják fürtjeiket a tőkék. A vitaminok mellett a szépség is nagy ajándék a kert lakóitól. 

 

A kecskecsöcsű - sokak kedvence. 

 

Füge a Fülefa Arborátumban. 

 

Novemberben mutatját sárgadinnye méretüket a birsek.

gondola
Címkék:
  • ÉVOSZ
    Jelentős fellendülés várható az építőiparban
    Koji László szerint a hitel kifejezetten alkalmas arra, hogy az új lakások, házak építését segítse, ugyanis a magyar építőipar - mutatott rá - ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.
  • Hankó Balázs
    Hankó Balázs: felelősek vagyunk egymásért, magyarok és székelyek
    A miniszter az előadás kezdete előtt mondott beszédében felidézte, hogy a magyar történelem a kezdetektől fogva tele van hősökkel, drámákkal, szenvedéllyel, de szerinte mindenek közül a legmeghatározóbb pillanat, a legszilárdabb talapzat a keresztény magyar állam megalapítása. "Közös születésnapunkat ünnepeljük szerte a Kárpát-medencében" - húzta alá.
  • Bóka János
    Bóka János: a Fidesz-KDNP győzelme egész Európa győzelme lesz jövőre
    A konzervatív közösség számára a nemzet érték, így magyarnak lenni is érték, a magyarság létének és megmaradásnak záloga pedig egy szuverén Magyarország léte. A 2026-os választás tétje egyértelműen az, hogy Magyarországnak nemzeti szuverén kormánya vagy brüsszeli bábkormánya lesz - szögezte le a miniszter.
MTI Hírfelhasználó