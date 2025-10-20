Prága is betiltja az e-rollereket
2025. október 20. 20:35
A közösségi e-rollerek 2026 januárjától végleg eltűnnek Prága utcáiról, miután a városvezetés a gyalogosok biztonságára és a közterületek rendjére hivatkozva megszavazta a tiltást. Prága városi tanácsa végleg döntött: 2026 januárjától betiltják a közösségi e-rollereket. Az intézkedést a gyalogosok biztonságának megóvásával és a városközpont rendjének helyreállításával indokolták. Az új, egységes rendszer a közösségi közlekedési eszközöket szabályozza, és kizárólag a kerékpárok és elektromos biciklik működését engedélyezi a kijelölt parkolóhelyeken – számol be az Expats alapján az origo.hu.
MH
