A mieink négy aranyérmet nyertek Európa legnagyobb szakmai versenyén

2025. szeptember 14. 23:06

Négy aranyérmet nyertek a magyarok Európa legnagyobb szakmai versenyén, a EuroSkills Herning 2025 bajnokságon - tájékoztatta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szombat este közleményben az MTI-t.

A dokumemtum szerint Stefán Kornél szoftverfejlesztő, Mrakovics Olivér webfejlesztő, a Simon Tamás-Téringer Gergő informatikai rendszerüzemeltető duó és a Császi Sándor-Izsó Roland ipar 4.0 páros nyert aranyérmet. Az MKIK segítségével felkészült magyar versenyzők közül aranyéremmel és a legmagasabb pontszámmal, 795 ponttal Stefán Kornél szoftverfejlesztő nyerte el a Nemzet Legjobbja címet. A magyar csapat további két ezüst és öt bronzérmet gyűjtött be.

A verseny történetében ez az egyik legjobb magyar szereplés, korábban még soha nem fordult elő, hogy a magyar fiatalok egy teljes szakmacsoportot megnyerjenek, 2025-ben ez az informatika volt - tették hozzá.

Ezüstérmet Kovács Lajos fodrász és a Liszi Márk-Kápolnás Bence János ipari robotika páros, bronzérmet pedig a Fürj Ádám-Nagy Gergő mechatronika duó, Sutus Henrietta virágkötő, Tánczos Bence autószerelő, a Bartl Balázs Ernő-Kampel Ádám kertépítő kettős és Funnell Amy Anne grafikus nyert Herningben.

Mellettük kiválósági érmet nyert Németh Gergő festő, díszítőfestő, Vörös Balázs víz-, gáz- és fűtésszerelő, Hegyi Eszter szépségápoló, Losonczi Péter villanyszerelő, Mihálicz Martin bútorasztalos. A csapat tagja volt még Eszlinger Mátyás épületasztalos (6. hely), Szőke Anna Mária pék (9. hely), Balogh Balázs Zsolt szárazépítő (7. hely), Horváth Berta pincér (17. hely) és Meister Mihály Martin szakács (22. hely) - fűzték hozzá.

A kilencedik alkalommal megrendezett eseményen 32 ország 589 versenyzője mérte össze tudását 38 szakmában, köztük a legmodernebb iparágakban és a hagyományos kézműves szakmákban egyaránt. Magyarországot az MKIK szervezésében a WorldSkills Hungary program válogatottja képviselte, összesen huszonegy szakmában huszonhat fiatal versenyző állt rajthoz, akik bizonyították felkészültségüket és kreativitásukat az autószereléstől az ipari robotikán és szoftverfejlesztésen át egészen a fodrászatig és virágkötészetig.

Az elért arany-, ezüst- és bronzérmek, valamint a kiválósági elismerések azt mutatják, hogy a magyar szakképzés és duális képzés európai szinten is versenyképes, és képes olyan szakembereket nevelni, akik a jövő gazdaságának meghatározó szereplőivé válhatnak - írták a közleményben.

A versenyen való részvétel nemcsak szakmai megmérettetés, hanem hatalmas inspiráció is a fiatalok számára, hiszen lehetőséget ad nemzetközi tapasztalatok megszerzésére, kapcsolatépítésre és arra, hogy a szakmájuk iránti elkötelezettségüket széles közönség előtt is bemutassák. A magyar csapat teljesítményét személyesen is megtekintette Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, Varga-Bajusz Veronika szakképzésért felelős államtitkár, Pálmai Gergely szakképzésért felelős helyettes államtitkár, valamint Csókay Ákos, az MKIK főtitkára és a Kamara számos vezetője - áll a dokumentumban.

A szakmai utánpótlás támogatása nemzetgazdasági érdek, és a fiatal tehetségek sikerei a jövő Magyarországának versenyképességét alapozzák meg. Az EuroSkills Herning 2025 verseny újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar fiatalok tehetsége, szorgalma és szakmai tudása európai szinten is kiemelkedő - fűzték hozzá.

mti