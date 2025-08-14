Száznál több embert tartóztattak le

2025. augusztus 14. 16:08

Washingtonban száznál több embert tartóztattak le a város közbiztonságának javítása érdekében indított intézkedéssorozat első hetében, aminek során Donald Trump elnök szövetségi ellenőrzés alá vonta a főváros rendőrségét.

Taylor Rogers, a Fehér Ház szóvivője szerdán közölte, hogy múlt csütörtök óta 103 erőszakos bűnözőt tartóztattak le. Az elnöki hivatal adatai szerint csak kedden 43 személy került őrizetbe.

Donald Trump hétfőn jelentette be, hogy jogkörével élve 30 napra felügyelete alá vonta a főváros rendőrségét (Metropolitan Police Department), valamint a közbiztonsági akció részeként a Nemzeti Gárda egységeit is kivezénylik. Az elnök utasítására múlt csütörtökön már megerősítették a rendőri jelenlétet Washington közterületein az éjszakai órákban.

Az elnöki hivatal adatai alapján kedden egyelőre 30 Nemzeti Gárda-tag volt jelen a főváros közterületein, számuk a következő napokban jelentősen növekszik majd.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház vezető szóvivője kedden sajtótájékoztatón elmondta, hogy az intézkedés nyomán a washingtoni rendőrség irányítási láncának élén az elnök áll, alatta pedig az igazságügyi miniszter.

A szóvivő arról is beszámolt, hogy a közbiztonsági akcióhoz, köztisztasági intézkedések is tartoznak, ezek részeként eltávolítják az utcákról a hajléktalanokat, akik lehetőséget kapnak hajléktalanszállásokra költözni, valamint a rászorulók mentálhigiénés szolgáltatásokban részesülhetnek.

Aki visszautasítja, elzárással, vagy pénzbírsággal sújtható – közölte Karoline Leavitt, hozzátéve, hogy a most megtett intézkedéseket törvény is előírja, amit korábban nem hajtottak végre.

A Trump-adminisztráció Washington közbiztonságának rossz állapotával indokolja a szigorú lépéseket. Az amerikai fővárosban a 2024-es adatok szerint a százezer lakosra jutó emberölések száma a világon a legmagasabbak közé tartozik, meghaladva Mexikóváros, Bogota és minden európai főváros számait.

MTI; Gondola