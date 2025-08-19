Szent István napja Máriaremetén

Az első magyar királyt, Szent Istvánt ünneplik hazafiak a máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában és a Szent Korona Dombnál.
2025. augusztus 20-án, szerdán 11:00 órakor szentmise ad lelki feltöltődést.
A mise végén: az új kenyér megáldása.
12 órakor tisztelgő elvonulás a Szent István szoborcsoport mellett; majd Szent Korona Dombnál alkotnak kört a hívek, a Budapest, II. kerület. Pesthidegkút helszínén.
„Ének Szent István királyhoz” – tárogatón előadja Zsigmond Szabolcs.
Kondor Katalin Európa-érmes újságíró köszöntője, zászlócskák elhelyezése a Dombon.
Himnusz.
Ökumenikus ima – helyi lelkészekkel.
Ünnepi beszéd – Pécsi L. Dániel Magyar Örökség-díjas jelképművész.
Ének: „Ó, szent István dicsértessél!”
Vers – Csabai János Gyula rendező és színművész előadásában.
Kenyérszegés, szeletelés és szétosztás – lovag Szőke Gyula és neje Irma révén.
Ének: „Boldogasszony Anyánk”.
Maréknyi földek elhelyezése.
Szózat, Székely Himnusz.
Díszőrség: a Szent László Társaság (1861) és Rend lovagjai.
