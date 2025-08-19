Szent István napja Máriaremetén
2025. augusztus 19. 12:06

Az első magyar királyt, Szent Istvánt ünneplik hazafiak a máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában és a Szent Korona Dombnál. 

2025. augusztus 20-án, szerdán 11:00 órakor szentmise ad lelki feltöltődést.

A mise végén: az új kenyér megáldása.

12 órakor tisztelgő elvonulás a Szent István szoborcsoport mellett; majd Szent Korona Dombnál alkotnak kört a hívek, a Budapest, II. kerület. Pesthidegkút helszínén.

„Ének Szent István királyhoz” – tárogatón előadja Zsigmond Szabolcs.

Kondor Katalin Európa-érmes újságíró köszöntője, zászlócskák elhelyezése a Dombon.

Himnusz.

Ökumenikus ima – helyi lelkészekkel.

Ünnepi beszéd – Pécsi L. Dániel Magyar Örökség-díjas jelképművész.

Ének: „Ó, szent István dicsértessél!”

Vers – Csabai János Gyula rendező és színművész előadásában.

Kenyérszegés, szeletelés és szétosztás – lovag Szőke Gyula és neje Irma révén.

Ének: „Boldogasszony Anyánk”.

Maréknyi földek elhelyezése.

Szózat, Székely Himnusz.

Díszőrség: a Szent László Társaság (1861) és Rend lovagjai.

