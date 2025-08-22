Nemzetközi katolikus találkozó kezdődött Riminiben

2025. augusztus 22. 19:09

A pápa által a békéért meghirdetett ima- és böjti napon kezdődött el a negyvenhatodik kiadásához érkezett Meeting Rimini, a Comunione e Lierazione olasz katolikus lelkiségi mozgalomnak a népek közötti barátságért rendezett találkozója, amelyen a nemzetközi közélet szereplői szólalnak fel péntektől.

Az augusztus 27-ig tartó találkozón hitéleti, politikai, kulturális, művészeti és sportprogramok, kerekasztal-beszélgetések, előadások követik egymást.

Több mint százötven konferencia, harminc kiállítás, kétszáznegyven ifjúsági program zajlik Rimini vásárterén, ahova több mint ötszáz felszólalót és százezres közönséget várnak.

A Comunione e Liberazione (CL) találkozójának idei kiadása a "Sivatagban új téglákkal fogunk építkezni" címet kapta. A pénteki megnyitón egy palesztin és egy izraeli édesanya szólal fel, jövő szerdán pedig az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni tart záróbeszédet.

Többek között Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, a római kormány tagjai közül Antonio Tajani külügyminiszter, Matteo Salvini közlekedési miniszter, Matteo Piantedosi belügyminiszter, Francesco Lollobrigida agrárminiszter szólal fel.

Európa jövőjét taglalja a pénteki nyitónap beszélgetésén Mario Draghi, az olasz és az európai jegybank volt elnöke, valamint felszólal Mimaki Tosijuki, a 2024-es Nobel-békedíjjal kitüntetett Nihon Hidankjo japán szervezet vezetője, amely a nyolcvan évvel ezelőtti hirosimai és nagaszaki atombomba túlélőit képviseli.

Vasárnap Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke mutat be misét többek között a szíriai Aleppo és az ukrajnai Harkiv-Zaporizzsja püspökével.

Az idei találkozó egyik rendkívüli eseményének számít, hogy kiállítják az 1994 és 1996 között Algériában hitük miatt megölt és 2018-ban boldoggá avatott 19 szerzetes és szerzetesnő ereklyéit.

A Comunione e Liberazione katolikus lelkiségi mozgalmat 1954-ben Luigi Giussani olasz pap indította útjára.

