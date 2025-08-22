Világhálós tanfolyam segíti a helyi vendégjárás fejlesztését
2025. augusztus 22. 17:04
Online
2025. augusztus 22., péntek 9:57
Budapest
Nemzeti Közleménytár
Budapest, 2025. augusztus 22., péntek - Elindult a Falusi Turizmus Fellendítését Célzó Oktatási Pályázat, amely gyakorlati képzéssel segíti a kistelepülések gazdasági és közösségi megerősödését.
A TanfolyamGURU által szervezett program az önkormányzatokra épít, célja pedig a helyi értékek tudatos bemutatása, a turizmus mint hosszú távú stratégia megalapozása. Nagy László marketingmenedzser szerint a képzés az alacsonyabb képzettséggel rendelkezőknek is stabil munkahelyeket teremthet. Az online formában zajló tanfolyamra szeptember 30-ig lehet jelentkezni, az aktív önkormányzati részvétel kedvezményekre jogosít.
Kiadó: Cube-Élmény Kft.
