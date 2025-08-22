Szilágyi Péter: a Kőrösi- és a Petőfi-program ösztöndíjasai nemes feladatot látnak el

Szolgálat, egyben nemes és komoly feladat az a munka, amelyre a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai jelentkeztek - közölte Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a két program új szakaszának nyitókonferenciáján a budapesti Hagyományok Házában.
Az államtitkárság az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a 2013-ban indított, a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor Program és a mintájára 2015-ben létrehozott, a Kárpát-medencei szórványmagyarságot támogató Petőfi Sándor Program új szakaszának ösztöndíjasai szeptemberben kezdik meg munkájukat a világ magyar közösségeinél.
A kiutazást megelőzően az ösztöndíjasok az idén is oktatási héten vesznek részt Budapesten - tették hozzá.
Szilágyi Péter az esemény nyitókonferenciáján úgy fogalmazott, az oktatási hét célja, hogy az ösztöndíjasok felkészüljenek az előttük álló kilenc hónap feladataira, kihívásaira.
Elmondta, hogy szeptember 15-től 130 ösztöndíjas utazik majd a világ különböző pontjain élő magyar közösségekhez.
A helyettes államtitkár örömének adott hangot, hogy idén régi helyszínek is visszakerültek a programba és új országokból is jelentkeztek magyar szervezetek: újra ösztöndíjast kap a francia és a dán magyar közösség, Izlandra és Litvániába pedig első alkalommal utazik ösztöndíjas.
Szilágyi Péter kiemelte, a kiválasztott ösztöndíjasok olyan tudással rendelkeznek, amelyre a diaszpórában és a szórványban nagy igény és szükség van, ez általában a népzene- és néptáncoktatás, magyarnyelv-tanítás, a cserkészet, közösségi programok szervezése, az egyházaknál való segítségnyújtás.
Hangsúlyozta, hogy szolgálat, egyben nemes és komoly feladat az a munka, amelyre az ösztöndíjasok vállalkoztak, Magyarország kormánya részéről pedig köszönettel tartoznak nekik ezért.
Hozzátette, hogy a Kőrösi- és a Petőfi-programon keresztül nemcsak a külhoni magyar közösségek, hanem maguk az ösztöndíjasok is értéket kapnak.
Megerősödhetnek magyarságukban, emellett beleláthatnak olyan közösségek, szervezetek életébe - például Észak-Amerikában - amelyek akár százévesnél is idősebbek, de rendkívül nemes feladatokat látnak el a Petőfi-ösztöndíjasok is, hisz olyan magyar szórványközösségeknek segítenek a Kárpát-medencében, akik nap mint nap megküzdenek identitásuk megőrzéséért a többségi nemzet mellett.
Szilágyi Péter életre szóló élményt kívánt az ösztöndíjasoknak, és ismertette, hogy a program most induló szakasza is zárókonferenciával ér majd véget 2026. június 15. után, amelyre minden ösztöndíjast hazavárnak - áll a közleményben.
Kép: Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára - MTI
