Szorul a hurok Von der Leyen körül

„Minden egyes eltelt nap újabb szöget ver Európa koporsójába” – így jellemezte egy francia agytröszt elnöke Ursula von der Leyent, akivel szemben újabb két bizalmatlansági indítványról döntenek. Hétfőn kezdődik meg a szavazás a Patrióták Európáért (PfE)-frakció és az Egységes Európai Baloldal-frakció által benyújtott indítványokról. Egy nap híján három hónappal az Ursula von der Leyen elleni, előző (július 10-i) bizalmi szavazást követően újabb, immár két, az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványról szavaznak csütörtökön, október 9-én az Európai Parlamentben. Az európai törvényhozó testületben hétfőn,
közép-európai idő szerint délután 5 órakor kezdődik meg a bizalmatlansági szavazás vitája. A Patrióták Európáért (PfE)-frakció és az Egységes Európai Baloldal-frakció is benyújtott Von der Leyennel szemben egy-egy bizalmatlansági indítványt – foglalta össze az Euronews.com.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) legfrissebb, júliusban készült kutatása szerint a magyar társadalom túlnyomó többsége, 72 százaléka támogatja a háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet. Mindössze minden hatodik ember, 17 százalék gondolja úgy, hogy ez a kedvezmény indokolatlan.
Hollik István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője a közösségi oldalán közzétett videóban a mesterséges intelligencia (MI) társadalmi és gazdasági hatásairól, valamint a kormány ezzel kapcsolatos jogalkotási lépéseiről beszélt.