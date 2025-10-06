Szorul a hurok Von der Leyen körül

2025. október 6. 16:34

„Minden egyes eltelt nap újabb szöget ver Európa koporsójába” – így jellemezte egy francia agytröszt elnöke Ursula von der Leyent, akivel szemben újabb két bizalmatlansági indítványról döntenek. Hétfőn kezdődik meg a szavazás a Patrióták Európáért (PfE)-frakció és az Egységes Európai Baloldal-frakció által benyújtott indítványokról. Egy nap híján három hónappal az Ursula von der Leyen elleni, előző (július 10-i) bizalmi szavazást követően újabb, immár két, az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványról szavaznak csütörtökön, október 9-én az Európai Parlamentben. Az európai törvényhozó testületben hétfőn,

közép-európai idő szerint délután 5 órakor kezdődik meg a bizalmatlansági szavazás vitája. A Patrióták Európáért (PfE)-frakció és az Egységes Európai Baloldal-frakció is benyújtott Von der Leyennel szemben egy-egy bizalmatlansági indítványt – foglalta össze az Euronews.com.

hirado.hu