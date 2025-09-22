Szószólóvá választották Juhász Imrét
2025. szeptember 22. 22:48

Hat évre az alapvető jogok biztosává választotta Juhász Imrét az Országgyűlés hétfőn.

A képviselők a titkos szavazás során 134 igen, 10 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatták Juhász Imre volt alkotmánybírót, az Alkotmánybíróság nyugalmazott elnökét, akit Sulyok Tamás köztársasági elnök július elején jelölt a posztra, miután Kozma Ákos szószólót júniusban alkotmánybíróvá választotta a parlament.

Az Országgyűlés szintén titkos szavazással - 135 igen, 10 nem és 1 tartózkodás mellett - az alapvető jogok biztosa Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének megválasztotta Gyeney Laura Zsuzsannát.

A szószóló és helyettese esküt tett az Országgyűlés előtt.

MTI
