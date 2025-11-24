Hidegrekord: -6,9 fok kellett a top 10-be kerüléshez

Szerző: gondola

2025. november 24. 12:00

A HungaroMet Zrt. Facebook oldalán arról számolt be, hogy tegnap nagyrészt borult, száraz és az átlagosnál jóval hidegebb időben volt részünk. Azonban már délután nyugat felől elkezdett szakadozni, csökkenni a felhőzet, ami éjjel is folytatódott, egyedül az északkeleti tájakon maradt felhős az idő. MInt írják, a derült idő és az elmúlt napokban kialakuló hófelszín megtette hatását, hiszen az átmenetileg felhőtlen, hóval borított dunántúli tájakon már este elkezdett leszaladni a hőmérő higanyszála. Az éjféli órák környékén már -9 fokot mértünk, majd az éjszaka második felétől nyugat felől ismét felhősödés kezdődött, ami gátolta a további lehűlést.

A poszt alapján a leghidegebbet a péri repülőtéren mértek (-9,4 fok), Babócsán - 8,3 fokot regisztráltak, a Kékestetőn pedig -7,6 fokot. A TOP10 utolsó helyezettje Devecser volt, ahol -6.9 fokot mértek.