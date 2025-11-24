Rettenetes mutatókkal rendelkezik a Groupamában a Fradi

Szerző: gondola

2025. november 24.

Szokatlanul rossz hazai mutatóval rendelkezik a Fizz Ligában a címvédő Ferencváros: általában egy teljes idény alatt nem jön össze annyi veresége a bajnoksgában a Groupama Arénában, mint idén hét meccs alatt - írja az m4sport.hu. Mint ismert, a zöld-fehérek szombaton 3–1-re kikaptak a Nyíregyházától, így 13 lejátszott bajnoki után három vereséget számlálnak. A bajnokság ezen szakaszában már ez sem megszokott mérleg az Üllői úton, de még fájóbb lehet, hogy mindhárom vereségüket hazai környezetben szenvedték el.

A portál emlékeztetett: 7 meccs, 2 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség – így fest tehát a ferencvárosiak hazai mérlege ebben a bajnoki kiírásban, azaz a megszerezhető 21 pontból mindössze 8-at gyűjtöttek be otthon. E tekintetben ezzel még mindig a Fizz Liga középmezőnyében vannak, magukhoz képest azonban jókora lehet a csalódás, hiszen az utóbbi három évben az egész idény során nem kaptak ki ennyiszer odahaza, most pedig már november végére összejött ez a szám. Tavaly összesen, 33 bajnoki alatt volt 4 vereségük, és ebből csak 1 csúszott be a Groupama Arénában (a Paks ellen). Tavalyelőtt 2 hazai botlásuk volt: a Puskás Akadémia (1–2) mellett a Fehérvár (0–1) is borította a papírformát vendégként. A 2022/23-as bajnokság rázósabb volt, 8-szor is kikaptak a szezon során, de csak 2-szer hazai környezetben: a PAFC akkor is 2–1-re nyert, a Debrecen 3–1-re - idézte fel az eseményeket az m4sport.hu.