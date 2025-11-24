Szerző: gondola

„Az elmúlt éjszaka folyamán a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 93 ukrán merevszárnyú, pilóta nélküli légi járművet tartóztattak le és semmisítettek meg” – idézte a védelmi tárca összegző jelentését a MH a Ria Novosztyire hivatkozva. Mint írják, a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka az orosz vadászgépek lelőttek 45 drónt a belgorodi régióban; 20 pilóta nélküli eszközt a Fekete-tenger felett; kilencet a krasznodari régióban; nyolcat az Azovi-tenger felett; hetet a Nyizsnyij Novgorod régióban; míg négyet Voronyezsben. Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.