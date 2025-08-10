A magyar kultúra ápolása, őrzése és a következő generációk számára történő továbbadása kulcskérdés a nemzet fennmaradása érdekében - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szombaton Taktabájon, a 34. Zempléni Fesztiválon megrendezett Concerto Armonico hangverseny előtti köszöntőjében.
Koncz Zsófia hozzátette, ugyanilyen kulcsfontosságú a keresztény hit is, és emiatt is különleges, hogy a fesztiválon egy templomban rendeznek koncertet. Kiemelte, a Zempléni Fesztivál ideje alatt több templomban is tartanak előadást, hiszen - mint mondta - ezen alkalmakon "a kultúra, a zene, a művészet és a keresztény hit valahogy összekapcsolódik".
Elmondta, a kormány az európai uniós támogatások átlagának a dupláját biztosítja a kulturális szervezetek, az előadóművészet és a teljes magyar kultúra részére. A tavaly hétmillióan látogattak el színházakba Magyarországon és csaknem egymillióan vettek részt hangversenyeken - ismertette.
Az államtitkár arról is beszélt, hogy az országban több olyan program is van, amely a vidéki kulturális események erősítését szolgálja. A Zempléni Fesztiválról azt mondta, a rendezvény Tokaj-Hegyalja és a Zemplén számára a kulturális örökséget és a megmaradást jelenti.
A 34. Zempléni Fesztiválon megrendezett Concerto Armonico hangverseny a taktabáji református templomban 2025. augusztus 9-én. MTI/Derencsényi István
Koncz Zsófia úgy fogalmazott, a 34 éves fesztivál megálmodója annak idején azt tűzte ki céljául, hogy a Zemplénben a komolyzene és a kulturális lehetőségek még inkább elérhetők legyenek a helyieknek. Ezt a törekvést a magyar kormány is támogatja, ebben az évben 100 millió forinttal járul hozzá a fesztiválhoz - mondta.
Kiemelte, mindezt azért teszik, mert hisznek abban, hogy az eseménynek a térségben nagyon nagy jelentősége van. Ezt szerinte a fesztivál programjainak nagy látogatottsága is bizonyítja.
Hollerung Gábor fesztiváligazgató az eseményen egyebek mellett arról beszélt, hogy Taktabáj első alkalommal csatlakozott a rendezvény helyszíneihez. A pénteki hangversenynek otthont adó helyi templomban szerinte "csodálatos módon fér meg egymás mellett a református egyház puritánsága és a barokk hivalkodása".
A közönséget Rézműves János (Cigány Közösségek Szövetsége) polgármester is köszöntötte. Elmondta, a település számára öröm, hogy a községben is koncertet rendeznek és bízik benne, hogy ezt a jövőben is megtehetik majd.
A 34. Zempléni Fesztiválon - amely pénteken kezdődött és jövő vasárnapig tart - többek között hangversenyeken, koncerteken, irodalmi esten és kiállításokon vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvény huszonöt település negyven helyszínén több mint ötszáz fellépővel várja a közönséget.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
Az EU gazdasági és politikai hanyatlásnak indult. A világ GDP-jének 1992-ben még közel 29 százalékát kitevő részesedése ma már kevesebb mint 15 százalék - leplezte le a brüsszeli szélsőség dilettantizmusát a politikai igazgató..
-
Hankó Balázs a férfi sírjánál fejet hajtva emlékeztetett, Sebestyén József az életével fizetett azért, mert nem akart fegyvert ragadni az ukrajnai háborúban; kényszersorozás alatt agyonverték.
-
"Az európai vezetők békét akarnak látni. Úgy hiszem, hogy Putyin elnök békét akar és Zelenszkij is békét akar. Zelenszkij elnöknek meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni valamit, és azt hiszem, hogy keményen dolgozik ennek érdekében" - fejtette ki Donald Trump.