Taktabáj

2025. augusztus 10. 08:09

A magyar kultúra ápolása, őrzése és a következő generációk számára történő továbbadása kulcskérdés a nemzet fennmaradása érdekében - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szombaton Taktabájon, a 34. Zempléni Fesztiválon megrendezett Concerto Armonico hangverseny előtti köszöntőjében.

Koncz Zsófia hozzátette, ugyanilyen kulcsfontosságú a keresztény hit is, és emiatt is különleges, hogy a fesztiválon egy templomban rendeznek koncertet. Kiemelte, a Zempléni Fesztivál ideje alatt több templomban is tartanak előadást, hiszen - mint mondta - ezen alkalmakon "a kultúra, a zene, a művészet és a keresztény hit valahogy összekapcsolódik".

Elmondta, a kormány az európai uniós támogatások átlagának a dupláját biztosítja a kulturális szervezetek, az előadóművészet és a teljes magyar kultúra részére. A tavaly hétmillióan látogattak el színházakba Magyarországon és csaknem egymillióan vettek részt hangversenyeken - ismertette.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az országban több olyan program is van, amely a vidéki kulturális események erősítését szolgálja. A Zempléni Fesztiválról azt mondta, a rendezvény Tokaj-Hegyalja és a Zemplén számára a kulturális örökséget és a megmaradást jelenti.

A 34. Zempléni Fesztiválon megrendezett Concerto Armonico hangverseny a taktabáji református templomban 2025. augusztus 9-én. MTI/Derencsényi István

Koncz Zsófia úgy fogalmazott, a 34 éves fesztivál megálmodója annak idején azt tűzte ki céljául, hogy a Zemplénben a komolyzene és a kulturális lehetőségek még inkább elérhetők legyenek a helyieknek. Ezt a törekvést a magyar kormány is támogatja, ebben az évben 100 millió forinttal járul hozzá a fesztiválhoz - mondta.

Kiemelte, mindezt azért teszik, mert hisznek abban, hogy az eseménynek a térségben nagyon nagy jelentősége van. Ezt szerinte a fesztivál programjainak nagy látogatottsága is bizonyítja.

Hollerung Gábor fesztiváligazgató az eseményen egyebek mellett arról beszélt, hogy Taktabáj első alkalommal csatlakozott a rendezvény helyszíneihez. A pénteki hangversenynek otthont adó helyi templomban szerinte "csodálatos módon fér meg egymás mellett a református egyház puritánsága és a barokk hivalkodása".

A közönséget Rézműves János (Cigány Közösségek Szövetsége) polgármester is köszöntötte. Elmondta, a település számára öröm, hogy a községben is koncertet rendeznek és bízik benne, hogy ezt a jövőben is megtehetik majd.

A 34. Zempléni Fesztiválon - amely pénteken kezdődött és jövő vasárnapig tart - többek között hangversenyeken, koncerteken, irodalmi esten és kiállításokon vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvény huszonöt település negyven helyszínén több mint ötszáz fellépővel várja a közönséget.

mti