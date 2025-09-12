Több mint ötszáz erdélyi diákot szállítanak a Rákóczi Szövetség buszai magyar iskolába
2025. szeptember 12. 07:05

Több mint ötszáz erdélyi diákot szállítanak a Rákóczi Szövetség buszai magyar iskolába. A 39 iskolabusz naponta 531 kisdiákot visz magyar tannyelvű oktatási intézménybe - írta az MTI-nek küldött csütörtöki közleményében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) sajtóirodája.

A Rákóczi Szövetség és az Iskola Alapítvány közös programjában 35 magyar iskola vesz részt, főként az erdélyi és partiumi szórványmegyékből. A program célja, hogy a szórványtelepüléseken élő diákok számára is elérhetővé tegye a magyar nyelvű oktatást.

A támogatással azt kívánják megelőzni, hogy a családok lakóhelyükhöz közelebbi román iskolába járassák gyermekeiket azon okból, hogy anyagi terhet jelent számukra a távolabbi magyar iskolákba való utaztatásuk.

Az RMDSZ összesítése szerint a program a 2025-2026-os tanévben Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hunyad, Kolozs, Maros, Máramaros, Szeben, Temes és Szilágy megye mellett a moldvai Bákó megyére is kiterjed. A csángók lakta térségben a lábnyiki Magyar Házba viszi iskolabusz a kisdiákokat.

Nagy Zoltán Levente, az Iskola Alapítvány elnöke úgy nyilatkozott: a Rákóczi Szövetség buszai már harmadik éve olyan településeken jelentenek segítséget, ahova más forrásokból nem jutott iskolabusz.

"Az anyanyelvi oktatás megőrzése és erősítése közös felelősségünk, amelynek fontos eszköze a buszprogram. Köszönjük a Rákóczi Szövetségnek az együttműködést, valamint Magyarország Kormányának a támogatást!" - idézte a közlemény az Iskola Alapítvány elnökét.

Az RMDSZ azt is közölte, hogy sok településen a román állam programjai révén jár iskolabusz, Erdély-szerte összesen 413 jármű szállítja a magyar gyerekeket.

