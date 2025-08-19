Tömegnyi drogmaffiát számolt fel a lengyel rendőrség

Több száz fős nemzetközi drogkereskedő hálózatot számolt fel a lengyel rendőrség európai társszervekkel, a régóta készített akcióban több mint egymilliárd zloty (92,8 milliárd forint) értékű kábítószert foglaltak le - közölte kedden a lengyel központi nyomozóiroda (CBSP).
A hálózat "legalább 2017 óta működött, és legkevesebb tíz tonna marihuánát és egyéb kábítószert forgalmazott az Európai Unió területén" - idézte a közlemény Pawel Zukowskit, a CBSP egyik munkatársát.
A nyomozók 600 kilogramm marihuánát, 180 kilogramm hasist, 40 kilogramm amfetamin-szulfátot, valamint hét lőfegyvert és több száz lőszert is lefoglaltak, ezek összértéke több mint egymilliárd zloty.
A nyomozás még folyik, de már eddig is 170 embert gyanúsítottak meg, egyeseket őrizetbe vettek, illetve előzetes letartóztatásba helyeztek. Az ügyben már bírósági ítéletek is vannak, akár 10 év feletti börtönbüntetésekkel.
A hálózat gerincét Spanyolországban élő lengyelek alkották, és több más európai országba, elsősorban a skandinávokba, Írországba, Németországba, Ausztriába és Lengyelországba szerveztek marihuánaszállítmányokat.
Lengyelországban tilos a vadkender termesztése, illetve a marihuána előállítása, forgalmazása és birtoklása.
A lengyel CBSP több európai állammal, az Europol európai rendőrségi szervezettel, valamint az EU tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős ügynökséggel, az Eurojusttal is együttműködik a nyomozásban.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
A Fradinak meg kell vernie az azeri csapatot, függetlenül attól, hogy kap-e gólt vagy sem. Minél nagyobb előnnyel kell utazni a jövő heti visszavágóra.
-
"Közös felelősségünk, hogy nemzetünk értékállóságát, a teremtett világ rendje szerinti tiszteletét, a családok iránti elkötelezettségét megőrizzük egy olyan korban, amikor számos helyen a mindezen alapvető értékeket tagadó amorf ideológiák tombolnak" - hangoztatta a miniszter.
-
Az intézet Közép-Kelet-Európa új kutatóközpontjaként a béke és biztonság, a transzformatív technológiák, valamint a jövőt formáló társadalmi és gazdasági folyamatok nemzetközi kutatására specializálódik - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kedden az MTI-vel.