Tovább zajlik a menekülés a Zelenszkij-rezsimből
2025. augusztus 31. 08:01
Magyarország területére 2025. augusztus 30-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 7628 fő lépett be.
A beléptetettek közül a rendőrség 47 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.
Kiadó: Országos Rendőr-főkapitányság
