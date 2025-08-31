Tovább zajlik a menekülés a Zelenszkij-rezsimből

2025. augusztus 31. 08:01

Magyarország területére 2025. augusztus 30-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 7628 fő lépett be.

A beléptetettek közül a rendőrség 47 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Kiadó: Országos Rendőr-főkapitányság

