Saját testvérének adta ki magát a férfi, aki ellen 11 körözés volt érvényben
2025. augusztus 22. 14:03

Elfogtak egy férfit, miután igazoltatták, s kiderült, hogy a saját testvérének adta ki magát, miközben tizenegy körözés volt érvényben ellene - közölte a Készenléti Rendőrség pénteken a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a járőrök a főváros VIII. kerületében láttak el szolgálatot augusztus 18-án délután, amikor egy Könyves Kálmán körúti benzinkút parkolójában igazoltattak egy férfit, aki kérdésükre elmondta, hogy semmilyen igazolvány nincs nála, ezért a rendőrök az adatai bediktálását kérték tőle.

A nyilvántartásban megjelent arcképes fénykép azonban egyáltalán nem hasonlított rá, ezért a járőrök biometrikus ellenőrzést hajtottak végre, így kiderült, hogy a férfi a testvérének akarta kiadni magát.

Mint kiderült a 26 éves budapesti férfi ellen tizenegy körözés volt érvényben: kereste őt több rendőrkapitányság és bíróság is; a bűnügyi listáján volt szabálysértési elzárás, járművezetéstől eltiltás, közúti veszélyeztetés, de más bűncselekmény is.

A készenléti rendőrök a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságára állították elő a férfit - áll a közleményben.

mti
