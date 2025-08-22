Elfogtak egy férfit, miután igazoltatták, s kiderült, hogy a saját testvérének adta ki magát, miközben tizenegy körözés volt érvényben ellene - közölte a Készenléti Rendőrség pénteken a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy a járőrök a főváros VIII. kerületében láttak el szolgálatot augusztus 18-án délután, amikor egy Könyves Kálmán körúti benzinkút parkolójában igazoltattak egy férfit, aki kérdésükre elmondta, hogy semmilyen igazolvány nincs nála, ezért a rendőrök az adatai bediktálását kérték tőle.
A nyilvántartásban megjelent arcképes fénykép azonban egyáltalán nem hasonlított rá, ezért a járőrök biometrikus ellenőrzést hajtottak végre, így kiderült, hogy a férfi a testvérének akarta kiadni magát.
Mint kiderült a 26 éves budapesti férfi ellen tizenegy körözés volt érvényben: kereste őt több rendőrkapitányság és bíróság is; a bűnügyi listáján volt szabálysértési elzárás, járművezetéstől eltiltás, közúti veszélyeztetés, de más bűncselekmény is.
A készenléti rendőrök a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságára állították elő a férfit - áll a közleményben.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
A cellaadatok szerint az ünneplők 83 százaléka magyar volt, ami 14 százalékos növekedést jelent a tavalyi adathoz képest. Budapest mellett a legtöbben az érdi, a budakeszi és a szigetszentmiklósi járásból érkeztek - tartalmazza a közlemény.
Bakondi György szerint a növekedés egyik oka az, hogy a szerb rendőri erőket a magyar határ közeléből átirányították más feladatra, ezért az embercsempészbandák visszatelepültek a határtérségbe. Emellett az olasz koordinációval erősödött a horvát-szlovén együttműködés, a terepviszonyok és a határövezet erősödése miatt pedig nehézkessé vált az ottani átjutás.
Hankó Balázs az István, a király című rockopera 80 perces keresztmetszetét bemutató, élő zenekaros, ingyenes előadás fővédnökeként mondott köszöntő beszédet a koncert előtt a helyszínen, a Gödöllői Királyi Kastély parkjában felállított színpadon, a Szent István-napi programsorozaton.