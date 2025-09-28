Vincze Máté: a kastélyok a helyi azonosság fő építőkövei

A kastélyok az épített örökség részeként egy magyar aranykor letéteményesei, a helyi identitás fő építőkövei - hangsúlyozta a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár a Nagytétényi Kastélymúzeum Kastélykertjét megnyitó ünnepségen, szombaton.
Vincze Máté rámutatott, Dél-Budán, ahol az erőltetett iparosítás nagy rombolást végzett az épített örökségben, különösen fontos az, hogy a helyiek megtapasztalhassák és átélhessék a történelmi hagyományt.
A kormány és Hankó Balázs kulturális miniszter nevében is örömét fejezte ki, hogy a nagytétényiek, dél-budaiak, budapestiek, magyarok visszakaphatják a nagytétényi kastélykertet.
Ez a hosszú folyamat nagyjából három évvel ezelőtt kezdődött, amikor a Magyar Nemzeti Múzeum megnyitotta a kastély túloldalán található Campona Victrix Régészeti Kiállítóhelyet, amelynek 2024-ben több mint 17 ezer látogatója volt - hangsúlyozta a helyettes államtitkár.
Mint mondta, e folyamat organikus folytatása most a kastélykert megnyitása. Bejelentette, a következő lépés a kastély megújítása lesz, erre 5 milliárd forintos keretösszeget szánnak a következő ciklus állami építészeti beruházási tervében.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy kastélyokban és múzeumkertekben Budapest és a vidék egyaránt gazdag. Emlékeztetett, az elmúlt években megújult például a Nemzeti Múzeum Múzeumkertje, a Károlyi kert a Petőfi Irodalmi Múzeumnál, a Városliget pedig számos múzeumnak ad otthont.
Kijelentette, a Nagytétényi Kastélymúzeum kertjére is fokozatos újjászületés, megújulás vár. Újabb lehetőség nyílik majd a családok, közösségek számára, hogy az épített örökség környezetében piknikezzenek, programokon vegyenek részt. A kastélykertben ugyanis minden második hétvégén rendezvények lesznek az önkormányzat és a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ együttműködésének köszönhetően.
Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere hangsúlyozta, a kormány támogatásával egy a kerület számára nagyon fontos kulturális központ újul meg, amelynek területén egykor római tábor is állt.
A Grassalkovich stílusú, XVIII. században épült barokk műemléképület és a benne lévő bútorgyűjtemény egyaránt értékes - hívta fel a figyelmet a polgármester, hozzátéve, hogy a kastély jól megközelíthető, idegenforgalmi szempontból is jól fejleszthető építmény, csodálatos zöld környezettel.
Kocsondi Márk, Budafok-Tétény önkormányzati képviselője egyebek mellett arról beszélt, hogy a kastély egy olyan közösségi tér, amely fontos része az itt élők identitásának, a most ismét megnyílt kastélykert pedig fontos szerepet játszhat a helyi közösségek építésében.
A Nagytétényi Kastélymúzeum kertje mostantól minden második szombaton a helyiekkel egyeztetett rendezvények és szabadidős programok otthona lesz. A szervezők tájékoztatása szerint az eseménysorozat célja, hogy olyan találkozási pontot teremtsen a helyi közösség számára, ahol a tudást, a kultúrát és a hagyományt élő módon közvetítik.
A programokon keresztül a résztvevők betekintést nyerhetnek majd Budafok-Tétény múltjába, jelenébe és kulturális értékeibe, miközben műhelyfoglalkozások, előadások, felolvasások és interaktív események révén közösen formálhatják a kerület jövőjét.
Borítókép: Budapest, 2025. szeptember 27. A Nagytétényi Kastélymúzeum, a Száraz-Rudnyánszky-kastély parkja 2025. szeptember 27-én. Közösségi térként megnyílt a kastély parkja, amely minden második szombaton várja a látogatókat. MTI/Kocsis Zoltán
