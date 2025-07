Vívó-vb - Bronzérmes a magyar férfi tőrcsapat

2025. július 26. 19:03

Nagyszerű győzelmekkel - köztük egy vereséggel - bronzérmet nyert a magyar férfi tőrcsapat a tbiliszi vívó-világbajnokságon.

A legutóbb vb-második kínaiak, valamint a címvédő és olimpiai bajnok japánok elleni siker után a világranglistán második amerikaiaktól kikapott a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihályi Andor, Tóth Gergely összeállítású együttes, amely a harmadik helyért a franciákkal küzdött meg.

A Párizsban olimpiai bronzérmes, az idei Eb-n második helyezett ellenfél ezúttal összességében nem okozott gondot. A továbbra is remeklő Szemes 5-0-s kezdéssel adta meg az alaphangot, és a magyarok végig vezetve simán nyertek. Ehhez az is kellett, hogy ezúttal nem volt többtusos vereség, Tóth Gergely 6-5-re marad alul Maxime Pautyval szemben, később a helyére beállt Mihályi megnyerte asszóját, is a harmadik körre visszaállt Tóth is hozta a második sajátját. Dósa mindhárom párharcában győzött, így Szemes a záróasszóra 40-26-os vezetésnél ment fel a pástra. Kikapott ugyan 8-5-re Pautytól, de az utolsó ember feladata mindig az, hogy sikeresen lezárja az ütközetet, ez pedig maximálisan sikerült neki.

Szemes Gergő a vegyes zónában úgy fogalmazott, hogy izgult is, meg nem is.

"Láttam, hogy mindenkinek jól megy, mindenki jól érzi magát a páston, és amikor én is vívtam, a stressz elmúlt, viszont amikor néznem kellett és láttam, hogy közeledünk az éremhez, újra előjött az izgalom" - mondta, hozzátéve, hogy bár egyre közelebb kerültek a bronzérem megszerzéséhez, azt érezte, hogy senki nem akarja, meri elhinni.

A csapategységről úgy vélekedett, hogy nagyon mások mindannyian, de éppen ezért egészítik jól ki egymást.

"Meg az őszinteség. Itt elképesztő őszinteség van ebben a csapatban. Itt semmi sincs az ágy alá söpörve" - vette át a szót Dósa. Úgy folytatta, hogy ha valakinek valami gondja van a másikkal, vagy rosszul vív, azt azonnal megbeszélik.

"Senki nem haragszik a másikra, senki nem rosszindulatú a másikkal szemben. Ez egy nagyon őszinte, nagyon egyenes csapat, ez az alapja annak, hogy ez így tud működni" - vélekedett.

Az elmúlt évekre visszatekintve, felidézte Szemes első világkupaérmét, amikor úgy érezte, hogy már nem egyedül viszi a hátán a magyar férfi tőrvívást, és két emberre már lehet csapatot építeni.

"Utána szintről szintre léptünk, egyre több világkupa-nyolcunk volt, egyre közelebb kerültünk a négyhez, ebben a szezonban ötből három világkupán nyolcban voltunk"

- sorolta, és azt meg sem említette, hogy tavaly már Eb-ezüstöt is sikerült nyerniük.

Az MTI kérdésére válaszolva ugyanakkor kitért arra, hogy a szintlépésekhez szerinte mi kellett.

"A juniorok, az U23-asok nagyon erősek. Lemegyünk egy edzésre, és ha nem figyelünk oda, kikapunk. Egymást verjük ide-oda, kell egy egészséges verseny otthon, hogy ki tudjuk nőni magunkat. Régen az volt, hogy lementünk edzésre, vívtunk egyet-egyet, nem kellett megerőltetnünk magunkat, úgysem kaptunk ki. Most, ha nem figyel az ember, a junioroktól kikapunk. Reméljük, hogy ez nem csak egy jó csapat a férfi tőrben, hanem ez egy erős férfi tőrvívás időszakának a kezdete."

Mihályinak és Tóthnak is volt egy-egy gyengébb asszója korábbi összecsapásokon, ezért - amint azt elmondták - a bronzmérkőzésre úgy álltak fel, hogy "meg kell dögleni, vért kell izzadni, és megcsináljuk".

Magyar férfi tőrözők ezt megelőzően legutóbb 1987-ben, Lausanne-ban nyertek világbajnokságon csapatban érmet, szintén bronzot, akkor Érsek Zsolt, Szekeres Pál, Szelei István, Busa István, Gátai Róbert összeállításban.

Tbilisziben most a magyar küldöttség második dobogós helyezését harcolták ki. Szerdán Szemes Gergő harmadik lett egyéniben.

Eredmények:

férfi tőr, csapatverseny:

pénteken:

a 32 között:

Magyarország-Katar 45-22

szombaton:

a 16 között:

Magyarország-Kína 45-28

negyeddöntő:

Magyarország-Japán 45-44

Egyesült Államok-Hongkong 45-23

Olaszország-Lengyelország 45-36

Franciaország-Belgium 45-35

elődöntő:

Egyesült Államok-Magyarország 45-39

Olaszország-Franciaország 45-30

a 3. helyért:

Magyarország-Franciaország 45-34

