Woody Allen világpremier a budapesti Centrál Színházban

2025. október 20. 17:43

Közeleg, november 7-én lesz a hamarosan 90. születésnapját ünneplő Woody Allen legújabb darabja, a Tiszta őrület világpremierje a budapesti Centrál Színházban. Az előadás a mestertől megszokott fanyar humorral beszél nőkről, neurózisról, színházról, sznobizmusról. Arról, hogy minden igyekezet hiábavaló: habár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a szex az úr. Puskás Tamás rendezésében olyan nagyszerű színészek lépnek majd színpadra, mint Hevér Gábor, Parti Nóra, Martinovics Dorina, Szabó Kimmel Tamás és Balla Eszter.

A félénk és csalódott Fay és a jó családból származó, kissé szerencsétlen Richard tökéletes párosnak tűnik – akárcsak a felkapott drámaíró Jake, és éles nyelvű politológus felesége, Sheila. A meghittnek tervezett közös vacsora azonban új irányt vesz, amikor bejelentkezik Jake kiszámíthatatlan exe, Boots.

Lágy brie sajt helyett kőkemény szócsaták, visszafogott borozgatás helyett vad indulatok várnak Woody Allen legújabb darabjának szereplőire, akik kétségkívül bebizonyítják: egy egyszerű vacsorából is lehet tiszta őrület.

Woody Allen legújabb, 2024-ben írt darabja, a Tiszta őrület (Neurotics jambory) egy vén darabfaragó önvallomása. Felszikrázik az érett tudás, egy öregember beszél nőkről, neurózisról, színházról, sznobizmusról. Arról, hogy minden igyekezet hiábavaló: habár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a szex az úr. Az önéletrajzi ihletésű komédiában Woody Allen mintha összegezni akarná, mit gondol pályája fő témáiról, és hogyan evickélt át férfiként az életen.

„A Woody Allen-re jellemző módon a Tiszta őrületben is egy görög mitológiai történet, az istenek szépségversenye sejlik fel, melyben végül Párisz Aphroditének, a szerelem istennőjének nyújtja az almát. A mindennapok szintjén pedig arról szól, hogy megoldható- e egyáltalán, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon? Hiszen életünkben napi szinten kell megküzdenünk az egyensúlyi állapotért, hogy józan, a társadalmi és erkölcsi elvárásoknak megfelelő polgári életet éljünk, miközben ösztönlények vagyunk, akiket farkasként mardos a vágy” – mondta Puskás Tamás rendező.

A drámaíró szerepében Hevér Gábort láthatja majd a közönség, politológus feleségét Parti Nóra játssza, Balla Eszter pedig az oltárnál elhagyott menyasszonyként lép színre. Richardot, a jó családba született producert, azaz a „klasszikus Páriszt” Szabó Kimmel Tamás alakítja, míg Jake előző partnereként - az „örök hetéraként” - Martinovics Dorina lép színpadra, aki váltig állítja, hogy jelenlegi férje megpróbálta őt megölni.

A Tiszta őrület című darabot Puskás Samu és Puskás Dávid fordították. A jelmez- és díszlettervező Kovács Andrea.

gondola