A CÖF-CÖKA közleménye - élni hagyni a hazai kiskereskedőket

Szerző: NKT

2026. július 23. 13:09

Magyarország Európa egyik jelentős éléskamrája volt. De még lehet is. Exportra orientált élelmiszeriparunkat a rablóprivatizáció a tönk szélére juttatta. Ennek oka, hogy a befektető nyugati pénzügyi körök neves gyárainkat megvették, a kevésbé fontosakat pedig bezárásra kényszerítették.

Elérték céljukat, mert a hazai kiváló termékek helyett megindult a nyugatról beáramló élelmiszerek sokasága, társként magukkal hozva a munltinacionális élelmiszerkereskedelmi láncokat. Így aztán két "legyet" ütöttek egy csapásra.

A magyar agrárium által termelt kiváló termékekre élelmiszeriparunknak egyre kevésbé volt szüksége, ide sorolhatjuk a húsipart, konzervipart, hűtőipari termékeket, stb.

Megállapíthatjuk, hogy a nyugati tulajdonú üzletláncok piacot vettek, és külföldről sokszor gyenge minőségű áruk forgalmazásával, magas árrésekkel vidáman gazdagodhattak.

Következmény, hogy

a hazai kisgazdaságok által létrehozott élelmiszerek átvételi árait lenyomták, sokszor bezárásra kényszerítve őket.

Egyre jobban és nagyobb mértékben favorizálták az import élelmiszerek kínálatát.

A CÖF-CÖKA közhasznú tevékenysége során a vásárlók és multik által foglalkoztatott munkavállalók és családjaik érdekei mellett folyamatosan kiáll, közben értékeli a munkahelyeket létrehozó tulajdonosi érdekeket is.

Látjuk, hogy erre szükség is van, hiszen az ágazati szakszervezetek egyre messzebbre kerülnek a munkavállalók és családjaik hatékony képviseletétől. Valljuk, hogy

a munkahelyi békesség a szolgáltatás minőségének tükre.

A CÖF-CÖKA felvállalja a tulajdonosok és a munkavállalók közötti érdekegyeztetéseket, ha erre szükség mutatkozik.

A közhasznúságra építve megkeressük a multinacionális élelmiszerkereskedelmi cégeket,

miközben a civil lakosságot biztatjuk, hogy vásárlási észrevételeiket felénk is közvetítsék.

Fontosnak tartjuk az élelmiszerkereskedelemre kivetett különadó további sorsának megtárgyalását. Vizsgálni szükséges a különadó pozitív szerepét, fontosságát, az élelmiszervásárló magyar családok tekintetében. Az érintett multinacionális cégek árpolitikai elképzelését és annak inflációra történő hatását, esetleges kivezetés esetén, win-win módon kell realizálni.

Alkalmazottaik azonnal érezzék a bérezésükkel kapcsolatos pozitív hatásokat,

kerüljenek közel a nyugaton működő üzletláncok munkavállalóinak javadalmazásához.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a multik által Magyarországra behozott (import) áruk mennyiségét hozzák egyensúlyba a magyar élelmiszergyártók termékeinek exportjával, saját országaikban történő forgalmazással.

Vállaljanak építő szerepet a magyar falvakban élők helyi ellátásában és foglalkoztatásában.

Alakítsanak akár közös érdekeltségű élelmiszertermelő és értékesítő kis- és középvállalkozásokat.

Ezzel még vonzóbbá tehetik arculatukat speciális, saját márkájú magyar termékekkel jelenhetnek meg külföldön működtetett üzleteikben.

Előbb említett megoldás kettős hasznú, mert elnyerhetik a vidéki lakosság szimpátiáját, miközben egyedi hungarikumokat juttathatnak széles, globalizált piacukra.

a CÖF-CÖKA vezetősége

Kiadó: Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány

