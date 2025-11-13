A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: mti
2025. november 13. 23:54
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 46. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
1 (egy)
4 (négy)
7 (hét)
22 (huszonkettő)
24 (huszonnégy)
38 (harmincnyolc)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 409 320 forint;
4 találatos szelvény 982 darab, nyereményük egyenként 7505 forint;
3 találatos szelvény 15 851 darab, nyereményük egyenként 2830 forint.
