A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: mti

2025. november 13. 23:54

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 46. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

1 (egy)

4 (négy)

7 (hét)

22 (huszonkettő)

24 (huszonnégy)

38 (harmincnyolc)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 409 320 forint;

4 találatos szelvény 982 darab, nyereményük egyenként 7505 forint;

3 találatos szelvény 15 851 darab, nyereményük egyenként 2830 forint.