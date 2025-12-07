A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2025. december 7. 19:07

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 49. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

23 (huszonhárom)

25 (huszonöt)

29 (huszonkilenc)

32 (harminckettő)

41 (negyvenegy)

42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 850 420 forint;

4 találatos szelvény 991 darab, nyereményük egyenként 11 155 forint;

3 találatos szelvény 20 487 darab, nyereményük egyenként 3285 forint.