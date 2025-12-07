A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2025. december 7. 19:07
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 49. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
23 (huszonhárom)
25 (huszonöt)
29 (huszonkilenc)
32 (harminckettő)
41 (negyvenegy)
42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 850 420 forint;
4 találatos szelvény 991 darab, nyereményük egyenként 11 155 forint;
3 találatos szelvény 20 487 darab, nyereményük egyenként 3285 forint.