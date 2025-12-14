A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2025. december 14. 18:08

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 50. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

8 (nyolc)

13 (tizenhárom)

14 (tizennégy)

20 (húsz)

31 (harmincegy)

40 (negyven)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 535.985 forint;

4 találatos szelvény 1359 darab, nyereményük egyenként 8280 forint;

3 találatos szelvény 22.570 darab, nyereményük egyenként 3035 forint.