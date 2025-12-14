A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2025. december 14. 18:08
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 50. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
8 (nyolc)
13 (tizenhárom)
14 (tizennégy)
20 (húsz)
31 (harmincegy)
40 (negyven)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 535.985 forint;
4 találatos szelvény 1359 darab, nyereményük egyenként 8280 forint;
3 találatos szelvény 22.570 darab, nyereményük egyenként 3035 forint.