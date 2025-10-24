Szerző: MTI

2025. október 24. 16:05

A későn érkező mentőket okolják egy fiatal magyar férfi haláláért Ausztriában. Az eset a ritkábban lakott területek sürgősségi egészségügyi ellátásának hiányosságaira terelte a figyelmet a Kronen Zeitung című osztrák lap pénteki jelentése szerint.

Az eset Altenmarkt és Admont helységek között, a Buchauer Sattel hágónál történt. A fiatal magyar férfi utasként utazott egy autóban; a sofőr azonnal megállt, amikor utasa rosszullétre panaszkodott - írta az osztrák újság.

Otto Marl, a liezeni vöröskereszt vezetője a sajtónak adott tájékoztatása alapján a mentőket azonnal riasztották, a sűrű köd miatt azonban a mentőhelikopter nem tudott leszállni. A helyszínre végül csak több mint negyven perc múlva érkezett meg a Rottenmannból riasztott gépkocsis sürgősségi egység.

A 19 éves férfin már nem tudtak segíteni, feltehetően szív- és érrendszeri elégtelenségben halt meg.

A Kronen Zeitung beszámolója szerint a helyi lakosok az eset kapcsán a sürgősségi orvosi ellátás hiányosságaira mutattak rá a ritkábban lakott területeken. "Ha Grazban vagy valamelyik nagyobb településen történt volna ilyesmi, a beteg feltehetően túlélte volna" - írja a lap a helyi lakosokat idézve.

"Nem tudom megítélni, hogy egy gyorsabb ellátás segített volna-e. Az viszont tény, hogy a mentők riasztási lánca túl hosszú ideig tartott. Már évek óta figyelmeztetünk hasonló esetek veszélyére, de a döntéshozók mind ez idáig figyelmen kívül hagytak bennünket" - mondta Otto Marl. "Komoly ellátási problémákkal küzdünk" - jelentette ki a Kronen Zeitungnak.

Elmondása szerint a helikopter a rossz idő miatt gyakran nem tud leszállni, míg a gépkocsis mentés például a Wildalpeni régióból Rottenmannig akár egy órát is igénybe vehet. Marl szerint ez már súlyos, strukturális hiányosság.

Liezen járásban, amelynek területe nagyobb, mint Vorarlberg tartomány, jelenleg három mentőállomás működik: Rottenmannban, Schladmingban és Bad Ausseeben. Különösen Eisenstraße régióban súlyosak az ellátási nehézségek. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy 2026-tól bezárják a Waidhofen an der Ybbs-i mentőállomást, amit bírálnak is a szakemberek - számolt be a Kronen Zeitung.