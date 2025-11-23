A Liszt Ferenc Társaság támogatására ad zongoraestet a Zeneakadémia jelenlegi és volt rektora

Szerző: mti

2025. november 23. 17:08

Farkas Gábor, a Zeneakadémia rektora és Falvai Sándor, a felsőoktatási intézmény korábbi vezetője Mozartól Debussyig ívelő, sokszínű műsort játszik a Régi Zeneakadémián november 26-án szervezett jótékonysági koncerten, melyen a közönség a jegyvásárlással a Liszt Ferenc Társaságot támogatja.

A Találkozások Liszt Ferenccel című koncertsorozat harmadik alkalmán a két zongoraművész Mozarttól a D-dúr négykezes zongoraszonátát, Schuberttől az f-moll fantáziát, Debussytől a Kis szvitet, valamint Liszt Ferenctől a Les Préludes négykezes változatát adja majd elő - olvasható a Zeneakadémia MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írták, a jegyek 1500 forintos áron a koncert előtt a helyszínen vásárolhatók, a közönség a két művész felajánlása révén a Liszt Ferenc Társaság működését támogatja részvételével.

A tájékoztatás szerint a nagy magyar zeneszerző és zongoraművész nevét viselő szervezet több, még az ő életében formálódó kezdeményezés után, 1893-ban alakult, a második világháborúig kisebb-nagyobb szünetekkel működött, aztán 1973-ban pártfüggetlen egyesületként újjászületett.

A civil szervezet jelenlegi elnöke Farkas Gábor Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Zeneakadémia rektora, tiszteletbeli elnöke pedig Lantos István Kossuth-díjas zongora- és orgonaművész, az egyetem volt rektora. A jelenleg mintegy ötszáz tagot számláló, a világ több testvérszervezetével kapcsolatban álló társaság társelnöke Eckhardt Mária, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum nyugalmazott alapító igazgatója, valamint Király Csaba Liszt-díjas zongora- és orgonaművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának egyetemi tanára, főtitkára pedig Borbély László Junior Prima díjas zongoraművész, a Zeneakadémia oktatója.

Kiemelték: a társaság tagja a Magyar Zenei Tanácsnak, évente Nemzetközi Liszt Ferenc Hanglemez Nagydíjat ír ki a legújabb, előző évben megjelent Liszt-cd-knek.

Az egylet havi klubnapokat szervez a fővárosban és a vidéki csoportok székhelyein; zenével illusztrált ismeretterjesztő előadásokat tart a Doborjánban született romantikus zeneszerzőről; valamint hangversenyeket rendez Budapesten, Pécsett, Sopronban és Szegeden - sorolták.

Minden év október 22-én Liszt születésnapi hangversenyt tartanak a Régi Zeneakadémián, kétévente pedig megrendezik az Esztergomi Liszt Hetet, továbbá rendszeresen számos kisebb-nagyobb kiadványt is megjelentetnek - olvasható a közleményben.