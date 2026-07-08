A rendőrség az ügyészségre mutat
Az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt
az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre
- tájékoztatta a Belügyminisztérium (BM) szerdán az MTI-t.
A tárca közleményében a sajtóban szerdán megjelent hírekkel kapcsolatban azt írta: "tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre".
Közlésük szerint a hatóságok
önállóan, a jogszabályoknak megfelelően
járnak el.
Czunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője szerda reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételéről. A politikus kora délután már arról számolt be, hogy Szakács István otthon van.