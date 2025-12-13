A Szent Istvánról elnevezett alapítvány hatvanadik évfordulóját ünnepelték meg Rómában

Szerző: MTi/gondola

2025. december 13. 08:05

A hatvan évvel ezelőtt emigrációban levő magyar papok által létrehozott Szent István Alapítvány évfordulóját ünnepelték meg Rómában tudományos találkozóval és misével pénteken.

Az alapítvány tulajdonát képző Szent István Házban rendezett ünnepi találkozón felidézték az intézmény hatvanéves történetét. Többek között Tóth Tamás egyháztörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, a római Pápai Magyar Intézet (PMI) egykori rektora tartott előadást.

Tóth Tamás kiemelte, hogy a Szent István Ház

annak a római zarándokháznak a hagyományát folytatta, amelyet a kereszténység központjába érkező magyarok számára 1030-ban Szent István király építtetett

a Szent Péter-bazilika mellé, de 1776-ban a bazilika bővítése miatt lebontották.

A Szent István királyról elnevezett alapítvány 1965. december 15-én alakult, miután a magyar állam és a katolikus egyház közötti megállapodás szerint a PMI akkori vezetőinek és tagjainak el kellett hagyni a pápai intézetet. Távozniuk kellett a PMI-nek otthont adó Római Magyar Akadémia épületéből: a magyar állam ellenségeinek számítottak, miután az 1956-os forradalom után menekülteket fogadtak be.

Az emigráns papok a PMI akkori vezetőjével Zágon Józseffel létrehozták az alapítványt, amelyet Szent Istvánról kereszteltek el.

Az alapítvány telket vásárolt, és megkezdte a Szent István Ház építését, amelyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel.

A Szent István Ház kápolnájába magyar szentek - Szent István, Szent Imre, Szent Gellért - ereklyéi kerültek. A kápolna oltárfreskóját és üvegablakait Prokop Péter pap, festőművész készítette, aki a PMI egykori növendéke volt, majd a Szent István Ház lakója.

Az évforduló alkalmából Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Kar (MKPK) elnöke szentmise keretében megáldotta a Szent István Ház felújított kápolnáját.

A Rómába látogató magyarok által vendégházként ismert Szent István Ház ma az MKPK tulajdonát képzi, a Szent István Alapítvány elnöke Törő András, a PMI jelenlegi rektora.