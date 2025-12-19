Adni Öröm! - A Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtő akciója
A szeretet ünnepe előtt a Máltai Szeretetszolgálat örömet szerez a rászorulóknak.
Lezárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország közös Adni Öröm! adománygyűjtő akciója, amelynek köszönhetően
huszonötezer csomag adomány jut el rászoruló emberekhez
- tájékoztatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az MTI-t csütörtökön.
Az idei akcióban a vásárlók összesen 208 tonna tartósélelmiszert ajánlottak fel a kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházakban, az adománykártyák értékesítéséből - beleértve az online felajánlásokat is - több mint 11 millió forint gyűlt össze.
A beérkezett élelmiszerekből és a felajánlott összegből összesen 25 ezer ajándékcsomag készül, amelyeket a szeretetszolgálat munkatársai még karácsony előtt eljuttatnak a rászoruló családoknak, időseknek és a mindennapi megélhetésért küzdő embereknek.
A személyes és online felajánlásokból készült élelmiszercsomagok a szeretetszolgálat raktáraiból indulnak útnak az ország különböző térségeibe, elsősorban olyan közösségekhez, amelyekben a mindennapi élet terhei különösen nagy kihívást jelentenek.
A csomagok tartalma -
tartós alapélelmiszerek, konzervek, édességek, tészták, rizs, étolaj és más nélkülözhetetlen termékek
- valódi, azonnali segítséget nyújt a meleg étel elkészítéséhez és az ünnepi időszak megkönnyítéséhez - áll a közleményben.