Adni Öröm! - A Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtő akciója

Szerző: MTi/gondola

2025. december 19. 08:08

A szeretet ünnepe előtt a Máltai Szeretetszolgálat örömet szerez a rászorulóknak.

Lezárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország közös Adni Öröm! adománygyűjtő akciója, amelynek köszönhetően

huszonötezer csomag adomány jut el rászoruló emberekhez

- tájékoztatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az MTI-t csütörtökön.

Az idei akcióban a vásárlók összesen 208 tonna tartósélelmiszert ajánlottak fel a kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházakban, az adománykártyák értékesítéséből - beleértve az online felajánlásokat is - több mint 11 millió forint gyűlt össze.

A beérkezett élelmiszerekből és a felajánlott összegből összesen 25 ezer ajándékcsomag készül, amelyeket a szeretetszolgálat munkatársai még karácsony előtt eljuttatnak a rászoruló családoknak, időseknek és a mindennapi megélhetésért küzdő embereknek.

A személyes és online felajánlásokból készült élelmiszercsomagok a szeretetszolgálat raktáraiból indulnak útnak az ország különböző térségeibe, elsősorban olyan közösségekhez, amelyekben a mindennapi élet terhei különösen nagy kihívást jelentenek.

A csomagok tartalma -

tartós alapélelmiszerek, konzervek, édességek, tészták, rizs, étolaj és más nélkülözhetetlen termékek

- valódi, azonnali segítséget nyújt a meleg étel elkészítéséhez és az ünnepi időszak megkönnyítéséhez - áll a közleményben.