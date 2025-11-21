Adventi élelmiszer-biztonsági razziát indít a Fogyasztóvédelem a karácsonyi vásárokban, piacokon és boltokban

Szerző: MTI

2025. november 21. 16:09

Teljes körű adventi élelmiszer-biztonsági vizsgálatot rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a karácsonyi vásárokban, piacokon, boltokban és ideiglenes árusítóhelyeken.

Az NKFH azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vendéglátóhelyeket, valamint aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek az adventi időszakban.

A vizsgálatok célja, hogy az ünnepi készülődés során az élelmiszer-biztonsági és higiéniai szabályok maradéktalanul érvényesüljenek - írták.

Kifejtették, hogy az ünnepi időszakban megnövekszik a kitelepült vendéglátóhelyek száma és az élelmiszerek forgalma, ami fokozott élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.

Az NKFH által elrendelt ellenőrzés célja a karácsonyi vásárokba kitelepült vendéglátóegységek élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásoknak való megfelelésének vizsgálata, de az ellenőrök kiemelt figyelmet fordítanak a hőkezelésre, a tárolási körülményekre, a nyomonkövethetőségre és a hulladék kezelésére is.

Megjegyezték, az ellenőrzések indoka, hogy a lédig (ömlesztett) termékek esetében magas a keresztszennyeződés és a nyomonkövethetetlenség kockázata, a szezonális kitelepüléseken gyakori a nem megfelelő higiéniai feltétel és a nem dokumentált eredet.

Az olajos magvaknál továbbá gyakori az aflatoxin-szennyezés, aszalt gyümölcsöknél a kén-dioxid-tartalom és a penészesedés, szaloncukornál pedig a keveredés, a csomagolás leválása a termékről és a hiányzó allergénjelölés jelent kockázatot - tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a vizsgálatok kiterjednek továbbá a csomagolás nélkül, ömlesztve árusított, hazai és import héjas gyümölcsök (dió, mogyoró, mandula, gesztenye, földimogyoró, pisztácia) tételeinek ellenőrzésére is, mivel a szezonális megnövekedett forgalom során fokozott a kockázata a nem megfelelő minőségű termékek forgalmazásának, a hibás jelöléseknek, valamint a származási hely esetleges meghamisításának.