AM: francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Szerző: mti

2025. november 21. 20:06

Fenn kell tartani a jelenlegi uniós agrártámogatási rendszert és meg kell őrizni a gazdáknak járó forrásokat, ebben a küzdelemben hazánk számít Franciaországra is – közölte Nagy István agrárminiszter, aki Annie Genevard-ral, a Francia Köztársaság mezőgazdaságért, élelmiszeriparért és élelmiszer-szuverenitásért felelős tárcavezetőjével tárgyalt csütörtökön Párizsban, az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint.

Birs-szüret - Molnár Pál felvétele

Közölték: a miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy meg kell őrizni a Közös Agrárpolitika (KAP) kiszámíthatóságát és stabilitását annak érdekében, hogy a gazdák megélhetését, versenyképességét és az élelmezésbiztonságot semmi ne veszélyeztethesse.

Hazánk továbbra is abban érdekelt, hogy a KAP különálló költségvetéssel és két pillérrel rendelkezzen, ez jelenti ugyanis az európai mezőgazdaság és élelmiszeripar hosszú távú fenntarthatóságát.

Ezt a rendszert nem lehet radikálisan megváltoztatni, mert akkor veszélybe kerülnek a termelők és a mindennapi kenyerünk. Magyarország éppen ezért kész a végsőkig elmenni, hogy megvédje a gazdáknak járó uniós forrásokat - tette hozzá.

Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.

Magyarország éppen ezért az uniós támogatások mellé Európában egyedülálló módon a legmagasabb, 80 százalékos társfinanszírozást biztosít a gazdálkodóknak.

Az agrárium fejlesztésére ezáltal háromszor annyi pénz jut, mint a korábbi finanszírozási ciklusban. Így nemcsak a gazdák jövedelmezőségét és a hozzáadott értéket növeljük, hanem a teljes ágazatot modernizáljuk és új alapokra helyezzük - áll a közleményben.

A miniszter kitért arra is, hogy Magyarországon nagy figyelem övezi a szabadkereskedelmi megállapodások mezőgazdaságra gyakorolt hatásait. Éppen ezért hazánk ellenzi az ukrán mezőgazdasági termékek unióba történő korlátlan beáramlását, és nem támogatjuk az EU-Mercosur megállapodást, ahogy jelen formájában Franciaország sem.

Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk az úgynevezett "tükörklauzula" elvét: eszerint az Európai Unióba érkező élelmiszereknek is ugyanazon szabályoknak és előírásoknak kell megfelelniük, mint az EU-ban előállított élelmiszereknek - írták.

A közlemény szerint a tárcavezető kifejtette, szemléletváltásra van szükség az állategészségügy területén is. Fontos eredmény, hogy az európai állatállomány mentes a vírusoktól.

A betegségek azonban olyan nagy gazdasági károkat okoznak, amit nehéz kezelni. A járványokkal szembeni eredményes védekezés érdekében a vakcinázás kérdését újra meg kell vizsgálni, valamint napirendre kell venni a Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén is - hangsúlyozta Nagy István.