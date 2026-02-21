András volt yorki herceget eltávolítanák a trónutódlási sorból

Szerző: MTI

2026. február 21. 12:05

A brit kormány fontolóra vette András volt yorki herceg eltávolítását a trónutódlási sorból. III. Károly király 66 éves öccse ellen rendőrségi vizsgálat folyik, miután felmerült vele szemben az a gyanú, hogy a korábbi években bizalmas brit kormányzati információkat szolgáltatott ki a súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzembernek, Jeffrey Epsteinnek.

Andrást a héten - a brit monarchia modernkori történetében példátlan módon - őrizetbe is vették, és bár félnapi kihallgatás után szabadon engedték,

a rendőrségi vizsgálat folytatódik az ellene felmerült gyanú ügyében.

A munkáspárti brit kormány illetékesei pénteken tudatták a BBC brit közszolgálati médiatársasággal, hogy a kabinet "tanulmányozza" azokat a jogi lehetőségeket, amelyek alapján Andrástól megvonható a trónöröklési jogosultság.

A BBC-nek nyilatkozó kormánytisztviselők szerint az erről szóló döntés a volt herceg elleni rendőrségi vizsgálat befejeződése után várható.

Andrástól bátyja, a 77 esztendős III. Károly király vonta meg a yorki hercegi címet még tavaly ősszel, miután egyre több adat került nyilvánosságra arról, hogy András milyen szoros baráti és üzleti kapcsolatokat ápolt a 2019-ben New York-i börtöncellájában elhunyt Epsteinnel.

András azon a jogcímen birtokolta addig a hercegi címet, hogy a 2022-ben elhunyt II. Erzsébet királynő volt az édesanyja. A volt herceg a jelenlegi uralkodó, III. Károly király és Anna hercegnő után II. Erzsébet és néhai férje, Fülöp edinburghi herceg harmadik gyermeke.

András ugyanakkor a hercegi cím, valamint a királyi család tagjaként őt korábban megillető összes többi titulus és jogosultság elvesztése ellenére is

változatlanul szerepel a trónöröklési sorban,

amelyben jelenleg a nyolcadik helyet foglalja el.

Ahhoz, hogy Andrást a trónutódlási sorból is eltávolítsák, törvénymódosításra van szükség.

A jogszabály ilyen értelmű módosítását a londoni parlament mellett abban a 14 további nemzetközösségi országban is jóvá kell hagyatni, amelyek a mindenkori brit uralkodót - jelenleg III. Károly királyt - ismerik el alkotmányos államfőként.

Ezek közé tartozik Kanada - a világ legnagyobb területű monarchiája -, valamint Ausztrália, Új-Zéland, több más csendes-óceáni ország és számos karib-tengeri állam.

A brit kormány tavaly ősszel még annak az álláspontjának adott hangot, hogy nincsenek ilyen törvénymódosítási tervei. Keir Starmer miniszterelnök szóvivőjének akkori megfogalmazása szerint a kabinet "nem erre kívánja használni a parlamenti vitákra rendelkezésre álló időt".

A Downing Street annak idején jelezte: azért sem tartja fontosnak András elmozdítását a trónutódlási sorból, mivel rendkívül valószínűtlen, hogy a nyolcadik helyen álló egykori herceg valaha is a trón közelébe kerüljön.

A trónöröklési sorrend első helyén jelenleg Vilmos walesi herceg, III. Károly király és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia áll.

Ezután Vilmosnak és feleségének, Katalin hercegnőnek a három gyermeke, György, Sarolta és Lajos következik, akik szintén a walesi herceg, illetve hercegnő címét viselik.

Őket Harry sussexi herceg, Vilmos öccse követi, annak ellenére, hogy már hat éve felhagyott a királyi család tagjaként ráháruló feladatok és kötelezettségek ellátásával, és amerikai feleségével, Meghan hercegnővel Kaliforniába költözött.

Hercegi címének megszűnése óta András minden külön királyi kiváltság és jogosultság nélküli magánemberként él tovább, Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven.

A Mountbatten-Windsor vezetéknevet II. Erzsébet királynő rendeletére 1960-ban vezették be azon uralkodói leszármazottak számára, akik bármely okból nem viselnek királyi titulusokat. A Windsor a jelenlegi királyi ház neve, Mountbatten pedig II. Erzsébet férjének, Fülöp hercegnek az anyai oldalról felvett polgári vezetékneve volt.

András trónutódlási jogosultságának megvonása ügyében azután módosult a brit kormány álláspontja, hogy az Epstein-ügyről az utóbbi napokban Amerikában nyilvánosságra hozott legújabb akták tanúsága szerint a volt yorki herceg - aki 2001 és 2011 között a brit kormány különleges nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként járta a világot -

számos elektronikus levélben szigorúan bizalmas brit hivatalos pénzügyi-gazdasági információkat szolgáltatott ki Epsteinnek

e kormányzati megbízatása idején.

Ennek a gyanúnak az alapján Andrást csütörtökön őrizetbe vették, és 11 órás rendőrségi kihallgatás után szabadon engedték, azzal a meghagyással, hogy az ügyében kezdett vizsgálat folytatódik.

Több mint három és fél évszázada nem volt példa a brit királyi család valamely magas rangú tagjának őrizetbe vételére. Legutóbb I. Károly királyt tartóztatták le hazaárulás vádjával 1647-ben, az angol polgárháború idején.

András egykori lakhelyén, a windsori királyi kastély közelében lévő Royal Lodge rezidencián még pénteken is tartott az előző nap elkezdett házkutatás, és a területileg illetékes rendőrség közölte, hogy várhatóan hétfőig folytatja a 30 szobás épület átkutatását.

A Scotland Yard ugyancsak péntek este bejelentette: felvette a kapcsolatot azokkal a volt és jelenleg is szolgáló tagjaival, akik korábban részt vettek András személyi védelmének ellátásában.

A londoni rendőrség "annak alapos átgondolására" kérte az érintetteket, hogy a volt herceg körüli szolgálatuk idején láttak vagy hallottak-e olyasmit, ami lényeges lehet a vizsgálat szempontjából.