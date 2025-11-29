Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2025. november 29. 23:21
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
17 (tizenhét)
19 (tizenkilenc)
24 (huszonnégy)
39 (harminckilenc)
65 (hatvanöt)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 1.681.765 forint;
3 találatos szelvény 2955 darab, nyereményük egyenként 16.775 forint;
2 találatos szelvény 77.620 darab, nyereményük egyenként 2395 forint.
Joker: 802493