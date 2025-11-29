Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2025. november 29. 23:21

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

17 (tizenhét)

19 (tizenkilenc)

24 (huszonnégy)

39 (harminckilenc)

65 (hatvanöt)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 1.681.765 forint;

3 találatos szelvény 2955 darab, nyereményük egyenként 16.775 forint;

2 találatos szelvény 77.620 darab, nyereményük egyenként 2395 forint.

Joker: 802493