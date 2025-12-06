Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2025. december 6. 22:04

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 49. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

28 (huszonnyolc)

44 (negyvennégy)

52 (ötvenkettő)

64 (hatvannégy)

86 (nyolcvanhat)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 2.309.760 forint;

3 találatos szelvény 2049 darab, nyereményük egyenként 24.920 forint;

2 találatos szelvény 56.646 darab, nyereményük egyenként 3380 forint.

Joker: 661807