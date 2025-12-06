Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2025. december 6. 22:04
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 49. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
28 (huszonnyolc)
44 (negyvennégy)
52 (ötvenkettő)
64 (hatvannégy)
86 (nyolcvanhat)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 2.309.760 forint;
3 találatos szelvény 2049 darab, nyereményük egyenként 24.920 forint;
2 találatos szelvény 56.646 darab, nyereményük egyenként 3380 forint.
Joker: 661807