Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2025. december 13. 21:15
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 50. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
24 (huszonnégy)
25 (huszonöt)
34 (harmincnégy)
56 (ötvenhat)
58 (ötvennyolc)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 2 138 110 forint;
3 találatos szelvény 2142 darab, nyereményük egyenként 24 165 forint;
2 találatos szelvény 68 048 darab, nyereményük egyenként 2855 forint.
Joker: 460520
1 db. telitalálat, nyereménye 93 963 080 forint.