Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2025. december 13. 21:15

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 50. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

24 (huszonnégy)

25 (huszonöt)

34 (harmincnégy)

56 (ötvenhat)

58 (ötvennyolc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 2 138 110 forint;

3 találatos szelvény 2142 darab, nyereményük egyenként 24 165 forint;

2 találatos szelvény 68 048 darab, nyereményük egyenként 2855 forint.

Joker: 460520

1 db. telitalálat, nyereménye 93 963 080 forint.