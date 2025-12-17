Azonnali fogyasztóvédelmi vizsgálat indul a csomagküldő-szolgálatok mulasztásai miatt

Szerző: Gondola

2025. december 17. 07:05

Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook-oldalán is beszámolt az ünnepek előtt a csomagküldő szolgálatok körül kialakult feszültségekről.



Az elmúlt hetekben sok magyar fogyasztó tapasztalta, hogy a karácsonyra rendelt csomagok nem érkeztek meg, eltűntek vagy indokolatlanul késnek, miközben a csomagküldő szolgálatok ügyfélszolgálatai gyakran elérhetetlenek, és nem nyújtanak érdemi segítséget. A problémák között szerepelnek az elveszett vagy ki nem szállított csomagok, a működésképtelen csomagautomaták és a panaszkezelés hiánya, ami miatt a fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat.

A tömeges panaszok nyomán több tízezres közösség is alakult a károsultak számára, és a hatóság azonnali fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el. A közlemény hangsúlyozza, hogy elfogadhatatlan a fogyasztók jogainak semmibevétele, és nem engedik, hogy a csomagküldő szolgálatok magyar családokat károsítsanak meg.